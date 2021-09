Chamorro se narodil ve Španělsku (1949, Vitoria) – a ve Španělsku zemřel (2009, Pamplona). První polovinu života prožil v diktatuře, druhou ve svobodné zemi. I když Frankova klerofašismu si užil spíš distančně: vyrostl v Rovníkové Guineji, která byla do konce padesátých let španělskou kolonií. Když se vrátil jako mladík do své domoviny, vystudoval obory, které s fotkou moc nesouvisely: telekomunikační inženýrství a marketing. Takže fotograf-samouk.