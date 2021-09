Mladý režisér měl po ruce nový překlad hry Kateřiny Bohadlové i písní od Jana Šotkovského. Text nejspíš on sám (s dramaturgyní?) vydatně vyšperkoval vulgarismy. Přehojně se třeba skloňuje oslovení vole – a dojde i na horší. Ne snad že by to někoho pohoršovalo, ale takové nadužívání expresivních výrazů nemá prostě kýžený efekt.