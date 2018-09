Poslanci schválili nová pravidla pro práci volebních komisařů. Hranice pro vstup do sněmovny se nemění

Praha Omezit chybovost při sčítání voličských hlasů má vládní novela volebních zákonů, kterou v pátek schválili poslanci. Změny kvůli zpoždění při projednávání v dolní komoře ještě nebudou platit pro nadcházející říjnové volby do obecních zastupitelstev a Senátu, i když to původně ministerstvo vnitra plánovalo. Novelu nyní dostane k posouzení horní komora, bez jejíhož souhlasu změny přijaty nebudou.

Vládní novela předpokládá, že předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou muset povinně absolvovat školení ke zpracování výsledků voleb. Za neúčast na školení má hrozit snížení odměny absentujícího komisaře o jednu třetinu. Předseda a zapisovatel komise nyní dostávají za jedny volby kolem 2000 korun, řadoví členové 1300 korun. Vnitro počítá s navýšením odměn až o desetinu.



Volební komisaři by podle návrhu o práci v komisi přišli, pokud by se její práce neúčastnili déle než dvě hodiny. Dosavadní lhůta je tříhodinová. Sankce se nelíbí krajům a obcím. Kritiku vzbudila i zaváděná povinnost označovat členy komise jmenovkami s uvedením, kdo je nominoval. Vnitro tím podle předlohy reagovalo na připomínky pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Novela počítá rovněž s tím, že volební lístky by měly být v budoucnu vytištěny pro poslanecké a krajské volby jen jednostranně. Oboustranné by s ohledem na počet kandidátů měly zůstat jen lístky pro komunální volby.

Vláda novelu připravila v souvislosti s problémy při loňských sněmovních volbách. Nejvyšší správní soud totiž ve Středočeském kraji přepočítal výsledky hlasování kvůli špatně započítaným přednostním hlasům pro kandidáty ODS. Mandát tak nakonec získal starosta Líbeznic Martin Kupka namísto někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla.

Poslanci nezměnili hranici pro vstup do sněmovny

Hranice pro vstup do Sněmovny se nesníží ani pro strany, ani pro jejich koalice. Nezmění se ani způsob přepočtu hlasů na poslanecké mandáty. Dolní komora tyto poslanecké úpravy Pirátů a lidovců odmítla zapracovat do vládní novely volebních zákonů, která má zpřísnit pravidla pro práci volebních komisařů a kterou přijala.

Požadované změny by podle kritiků včetně ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka překračovaly rámec novelizace a měl by jim předcházet širší politický konsenzus. K tomu vládu vybídl i předseda poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj by novela navíc měla stanovit pevný termín voleb, aby se nestalo, že podzimní volby se budou muset konat už v srpnu a volby prezidenta o Vánocích. Podle dosavadních pravidel se totiž volby musejí uskutečnit vždy o něco dříve než ty minulé.