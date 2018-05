Poslanci v úterý projednají kauzu novičok i zavedení obecného referenda

PRAHA Poslanci projednají na nadcházející schůzi případ kolem jedu novičok. Mohli by na ní schvalovat vládní návrh změn v důchodech, poslaneckou novelu k urychlení výstavby důležitých silnic a železnic nebo senátní návrh na zrušení úplné přestupkové imunity ústavních soudců.

V úvodním kole by měla začít diskuse třeba o návrhu ČSSD na obnovu proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci a o státním výživném hrazeném za neplatiče alimentů, jak navrhují v odlišných předlohách komunisté a sociální demokraté.



Schůze začne v úterý odpoledne. Mohla by podle návrhu programu trvat dva až tři týdny.

Kauzou kolem zveřejňování informací o jedu novičok v Česku by se poslanci měli zabývat hned v úvodu schůze. Plénum by v reakci na výroky prezidenta Miloše Zemana mělo vycházet z usnesení zahraničního výboru, podle kterého se na českém území žádná látka typu novičok nevyráběla a neskladovala. Komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství pak Zemana vyzvala, aby „zachovával utajovaný režim zpravodajských informací a v případě nejasností, aby danou věc konzultoval primárně s vládou České republiky a s českými tajnými službami“.

Poslanci prodiskutují i případnou podobu obecného referenda

Sněmovna by mohla také pokračovat v posuzování zavedení obecného referenda, jak je navrhli poslanci SPD. K jejich předloze navíc přibyly i normy o všelidovém hlasování od zákonodárců ČSSD a KSČM. Liší se především parametry a vymezením záležitostí, o nichž by lidé mohli rozhodovat. V prvním čtení by se poslanci mohli vrátit rovněž k poslaneckému návrhu na zmírnění takzvaného protikuřáckého zákona. Předpokládá zejména to, že provozovatelé restauračních zařízení, v nichž se nepodává jídlo, by mohli zřizovat oddělené kuřárny.



Novela zákona o důchodovém pojištění přináší kromě jiného změnu v pevné výměře důchodů, která je pro všechny stejná. Polepšit by si tak měla zhruba polovina lidí s nižšími důchody, snížila by se zásluhovost. Od ledna by navíc měly stoupnout penze seniorům nad 85 let o 1000 korun měsíčně. Poslanecká novela předloha o dopravní infrastruktuře by zavedla po úpravách podpořených hospodářským výborem u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb institut mezitímního rozhodnutí. Investoři by mohli výstavbu zahájit nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou potřebují vykoupit. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o mezitímní rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

Hlasovat se bude i o vládní novele daňového řádu

Návrh programu schůze čítá celkem 118 bodů. Poslanci budou hlasovat také například o vládní novele daňového řádu, kterou zamítl Senát. Předloha by uložila bankám, spořitelním a úvěrovým družstvům nebo platebním společnostem povinnost poskytovat správcům daně údaje vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz pro mezinárodní i tuzemskou správu daní.

V úvodním kole jsou v návrhu programu schůze návrhy nových zákonů, které by zpřísnily podmínky pro činnost soudních znalců a tlumočníků, norma ke zpomalení růstu platů vrcholných politiků a vládní změny v zákonu o státní službě. Poslanci by mohli debatovat z iniciativy komunistů o „nezaplacených podnicích privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998“. V návrhu programu je také bod o výběrovém řízení na další provoz mýtného systému. Tendr zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.