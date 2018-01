Pověsí Ben Affleck Batmanův kostým na hřebík? Nahradit ho může Jake Gyllenhaal

Studi Warner Bros. je podle dostupných informací ve při s hercem Benem Affleckem, představitelem filmového Batmana. Pokud Affleck odejde, role se nejspíše zhostí herec Jake Gyllenhaal. O Gyllenhaalovi jako Affleckově náhradě se poprvé spekulovalo již v listopadu 2017.

Snímek Liga spravedlnosti, který spojil dohromady největší hrdiny komiksového universa DC, byl propadákem. I na základě toho je prý studio Warner Bros., které za filmem stojí, v rozepři s Benem Affleckem. Jeho Batman zatím dostal tři příležitosti, ale publikum příliš neoslovil ani jednou.



Poprvé se Affleck objevil jako Batman v krátké závěrečné scéně ve filmu Sebevražedný oddíl z roku 2013. Ještě ve stejném roce následoval snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Velkým hřebem DC universa měla být loňská Liga spravedlnosti. Ani ta však nesklidila úspěch a studiu patrně došla trpělivost.

Není tajemstvím, že režisér Matt Reeves (Válka o planetu opic, Úsvit planety opic) chystá nový film o Batmanovi, ačkoliv jsou přípravy zatím pouze v počátcích. Nevypadá to ale, že by se s Affleckem dál počítalo. Fanouškovský web Revenge of the Fans přišel s informací od jimi ověřeného zdroje ze studia Warner Bros., že se jedná o Jakeovi Gyllenhaalovi.

„Příštím Batmanem bude nejspíš Gyllenhaal. Ben Affleck z toho ale zatím není zcela venku. Jeho smlouva je sice problém, ale studio už na něj zanevřelo. Jestli Ben odejde, Jake přijde,“ uvádí zdroj. Na pravdivosti tomu dodává i fakt, že o Gyllenhaalovi se spekulovalo jako o Affleckově náhradě již v listopadu 2017.

Na Oscara nominovaný Jake Gyllenhaal by pro roli Batmana byl pravděpodobně dobrou volbou. Akční hrdinové mu sedí, což dokázal třeba ve filmech Patrola nebo Princ z Persie: Písky času.