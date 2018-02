Praha dala miliardáři zelenou, postaví ‚město‘ ve městě. Vznikne tisíc bytů

PRAHA Realitní magnát a miliardář Radovan Vítek se dočkal důležitého povolení, jenž přiblíží realizaci jeho velkorysý projekt více než desítky bytových domů v pražské Hostivaři. Magistrát uplynulý týden rozhodl, že záměr představuje pro životní prostředí přiměřenou zátěž. Plán zahrnuje vybudování víc než tisícovky bytů. První stavební stroje by mohly teoreticky kopnout do země už na konci letošního roku.

Plán chce přetavit do nové čtvrti společnost Rezidence Pragovka náležící do skupiny CPI jednoho z nejvýraznějších českých byznysmenů Radovana Vítka. S trochou nadsázky by „město ve městě“ mělo zaplnit plochu šest hektarů mezi čtvrtěmi Hostivař a Záběhlice. Na místě vyroste 16 domů, které poskytnou zájemcům na výběr z 1037 bytů. Těmito čísly se tak jedná o jeden z nejvýraznějších projektů svého druhu v Praze za poslední roky.

Pražský magistrát od dubna 2016 v rámci takzvaného procesu EIA prověřoval, do jaké míry se výstavba bytového komplexu podepíše na okolním prostředí. Verdikt vynesl minulý týden. Podle úředníků záměr dramatický dopad na okolní prostředí mít nebude. Rozhodnutí pro investora otevřelo cestu k tomu, aby si požádal o územní rozhodnutí a stavební povolení.

„Bylo vyhodnoceno, že záměr nezpůsobí za předpokladu dodržení stanovených kompenzačních opatření ovlivnění nad míru únosného zatížení ve všech sledovaných složkách životního prostředí, což bylo prokázáno doloženými odbornými studiemi,“ stojí v rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, pod nímž je podepsaný jeho vedoucí Štěpán Kyjovský.

Úředníci stanovili přes dvě desítky podmínek, jichž se musí investor držet. Odbor tak například firmě uložil, aby na místě povolila archeologický průzkum, zachovala na stávající objem zeleně a minimalizovala stavební ruch. „Odbor stanovil podmínky pro fázi přípravy, fázi výstavby záměru a pro fázi provozu. Pro fázi projektové přípravy také navrhl podmínku znovu prověřit možnost rozšíření výsadby o stromy s velkou korunou,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Obytná čtvrť pro střední vrstvy obyvatel

Na pozemcích určených k výstavbě dříve bývala sídla podniků Praga Hostivař a Technometra. Dnes se však plocha řadí k takzvaným brownfieldům čekajícím na opětovné využití. Původně stál za projektem bytového komplexu holding Orco Property Group, jenž se roku 2016 stal součástí rostoucí skupiny CPI Radovana Vítka. Miliardář tím vyslal signál, že je znovu připravený být aktivní na poli developerských projektů, kde se poslední roky držel zpátky.

„Obytná čtvrť je koncipována tak, aby svým standardem odpovídala potřebám bydlení pro střední vrstvu obyvatel, jejímž benefitem je mimo jiné vynikající dostupnost MHD, snadno dosažitelné kapacity obchodu a služeb i dostupnost rekreačních ploch v blízkém okolí,“ stojí v oficiálním oznámení o projektu, s nímž investor vstoupil do řízení o jeho vlivu na životní prostředí. Dohromady by mohl komplex poskytnout bydlení až 2500 lidem.

Dělníci se podle původních předpokladů měli pustit do práce už v loňském roce, počítalo se se startem výstavby prvních dvou domů. Na dalších měli stavaři pracovat tak, aby hotový komplex stál na místě v roce 2022. Jenže tento plán naboural zmíněný proces EIA, jenž se oproti očekáváním protáhl. Nicméně investorovi v tuto chvíli nic nebrání, aby se na úředníky obrátil s prosbou o stavební povolení.

„Pokud investor zvolí standardy odpovídající lokalitě, jako je cena či velikost bytů, tak se nebojím, že by to nešlo,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz k potenciálu projektu realitní expert Tomáš Duda z realitní kanceláře Professionals. Projekt za odhadovanou cenu jednotek miliard korun je jedním z několika, kterými dal o sobě Vítek vědět jako o developerovi. Aktuálně se snaží prosadit záměr výstavby několika výškových obytných domů v pražském sídlišti Ďáblice, dále plánuje vybudovat administrativní centrum ve Vysočanech a obchodní v Holešovicích.