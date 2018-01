Schulz: Přes Evropu včetně Česka se prohnala pravicová vlna, Německo ji může zastavit

BERLÍN Evropou se prohnala pravicová vlna, která zasáhla i Českou republiku, je přesvědčen šéf německé sociální demokracie (SPD) Martin Schulz. Tuto vlnu podle něj může zastavit německá vláda za účasti sociálních demokratů, řekl v neděli ve svém projevu na sjezdu SPD v západoněmeckém Bonnu.

Evropou se prohnala pravicová vlna, která zasáhla i Českou republiku, je přesvědčen šéf německé sociální demokracie (SPD) Martin Schulz. Tuto vlnu podle něj může zastavit německá vláda za účasti sociálních demokratů, řekl ve svém projevu na sjezdu SPD v západoněmeckém Bonnu.



„Evropou se prohnala pravicová vlna. Podívejte se na vládu ve Vídni, podívejte se do Prahy, podívejte se do Varšavy, podívejte se do Budapešti,“ nechal se slyšet Schulz. Pokud jde o Česko, tak zřejmě narážel především na volební úspěch hnutí ANO, které je v Německu vnímané jako pravicově populistické, a Svobody a přímé demokracie, kterou řada zdejších odborníků a komentátorů považuje za krajně pravicovou.

„Evropa čeká na Německo, které si je vědomé své zodpovědnosti za Evropu,“ je přesvědčen Schulz, podle něhož je třeba rychle reagovat na reformní návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Když Macron se svými návrhy neuspěje, není podle šéfa SPD vyloučené, že i v Paříži bude příště vládnout extrémní pravice.



„Tato pravicová vlna v Evropě může být zastavena německou vládou, která se k demokracii, lidským právům, svobodě a Evropě přihlásí tím, že SPD vstoupí do této vlády,“ míní Schulz, který se dnes snažil své spolustraníky přesvědčit o tom, aby hlasovali pro zahájení koaličních rozhovorů s CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Pokud tak neučiní, bude Německo na prahu politické krize a dost možná se nevyhne předčasným volbám. Ty by výrazně zpozdily i reakci spolkové republiky na reformní návrhy Macrona nebo šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera.

Bývalý mnohaletý poslanec Evropského parlamentu, jemuž Schulz v letech 2012-17 také předsedal, poměry v některých zemích střední Evropy kritizuje hlasitě a opakovaně. Část jeho kritiků mu ale zase vzkazuje, že za nespokojenost značné části Evropanů může i fungování evropských institucí v posledních letech nebo jejich návrhy v oblasti migrační politiky.