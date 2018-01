Prezidentská kampaň vrcholí. Debata osmi kandidátů i Zemanův pořad on-line

PRAHA Boj o prezidentské křeslo vrcholí. Den před začátkem voleb debatuje osmička prezidentských kandidátů v předvolební debatě České televize. Jediný kandidát, který se debaty odmítl zúčastnit, je Miloš Zeman. Ten místo toho vystoupil samostatně v pořadu Týden s prezidentem na Barrandově.

Svou účast v prezidentské debatě pro Českou televizi potvrdili všichni kandidáti. Přímý přenos z pražského Kongresového centra začal 21:00 na programech ČT1 a ČT24.

Miloš Zeman vystoupil o hodinu dříve samostatně v pořadu Týden s prezidentem ve 20:15 na TV Barrandov. Zeman opakovaně tvrdí, že předvolební kampaň nevede, a tak se odmítá účastnit i debat prezidentských kandidátů. Nejnověji byl místo něj do debaty na TV Barrandov minulé úterý pozván jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Zemana se rozhodl v prezidentské volbě podpořit premiér Andrej Babiš. „Považuji ho za jednu z nejvýraznějších osobností od revoluce. Je to silná osobnost, která polarizuje společnost, ale také člověk, který nekrade a za kterým jsou výsledky. Drží slovo, jezdí mezi lidi do regionů. Na rozdíl od jiných politiků nežije z politiky, ale pro politiku,“ oznámil na čtvrteční tiskové konferenci Babiš.



Premiér zároveň dodal, že se jedná pouze o jeho osobní názor. „Není to vyjádření hnutí, ale Andreje Babiše. Na své voliče neapeluji, protože 1,5 milionů občanů, kteří nás volili, mají svou hlavu a nepotřebují, abych jim radil,“ upozornil Babiš.

O prezidentské volby mají výrazný zájem i sázkařské společnosti. Ty ohlásily vyšší objem sázek na prezidenta, který přes vánoční svátky vzrostl o pětinu na zhruba 85 milionů korun. Už teď je o 70 procent vyšší než celkové sázky v prezidentských volbách v roce 2013.



Favoritem bookmakerů na vítězství zůstává i den před volbami současný prezident Miloš Zeman s kurzy 1,5:1 až 1,67:1. V posledním týdnu si mírně polepšil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš (2,75:1 - 2,95:1). Naopak výrazně se snížily šance podnikatele a textaře Michala Horáčka (15:1 - 21:1) a především někdejšího premiéra Mirka Topolánka (40:1 - 41:1).

České volby rezonují i v zahraničí. Případná porážka Zemana v nadcházejících prezidentských volbách může od základů změnit českou politiku a vážně ohrozit budoucnost premiéra Babiše, jehož přežití je na současné hlavě státu závislé. Napsal to ve čtvrtek britský list The Guardian, který čtenářům vysvětlil, že Zeman zastává provýchodní postoje, zatímco jeho protikandidáti slibují prozápadní směřování země. Portál BBC považuje prezidentské volby za referendum o Zemanovi a politickém kurzu Česka.

Stejný názor zastává i The Guardian, který připomíná, že Zeman staví svou popularitu na kontroverzních postojích, jako je například protipřistěhovalecký populismus. List také poznamenal, že kritici obviňují Zemana z šíření klimatu vulgarity, nekompetentnosti a korupce.

Za největšího Zemanova rivala BBC i The Guardian s ohledem na průzkumy veřejného mínění považují někdejšího šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše. Ten britskému The Guardianu řekl, že pokud bude zvolen, nedovolí Babišovi, který je vyšetřován kvůli dotacím, vést vládu.

Drahoš se rovněž zavázal obnovit morální autoritu, kdysi spojovanou s bývalým prezidentem Václavem Havlem, zvrátit přátelský kurz k Rusku a potvrdit českou příslušnost k Evropské unii a Severoatlantické alianci, napsal list.

Prezidentské volby v České republice začínají 12. ledna v 14:00, kdy se otevřou volební místnosti a zavřou se až ve 22:00. Voliči budou mít šanci volit ještě druhý den v sobotu 13. ledna od 8:00 do 14:00. Pokud žádný z kandidátů nenasbírá více než 50% hlasů, bude se konat druhé kolo. To by se mělo odehrát o dva týdny později, tedy 26.–27. ledna.