Příliš levní dinosauři. Fanoušci kritizují Jurský svět za směšné ceny raptorů v aukci

ISLA NUBLAR Série Jurský park/svět se dočkala již pátého pokračování, které láká na více druhů dinosaurů, než všechny předchozí díly dohromady. Jednu věc ale nový díl nezvládl - neodhadl totiž cenu svých ještěrů. Fanoušci poukazují na to, že samotné fosilie jsou reálně často dražší, než dinosauři, které divákovi film předkládá. Článek může obrazovat menší vyzrazení děje filmu Jurský svět: Zánik říše.

Jedna z klíčových scén snímku Jurský svět: Zánik říše je dinosauří aukce. Na ní ruští gangsteři, kteří se ještěrů z ostrova Isla Nublar zmocnili, prodávají zboží kupci s nejnaditější peněženkou. Když se někteří z velkých a krveláčných raptorů, které mafiáni nabízejí jako dokonalou zbraň, prodají za „směšnou“ částku 10 milionů dolarů (některé méně atraktivní druhy dokonce jen za 4 miliony), tak některým fanouškům došla trpělivost.

Ve filmech série není nikdo dopodrobna vysvětleno, jaké technologie se používají na extrakci dinosauřího DNA, jejich klonování a v posledním díle i genetickému šlechtění. Dá se ale odhadovat, že půjde unikátní stroje vyrobené na míru v hodnotě miliard dolarů. Už magnát John Hammond (Richard Attenborough) v prvním díle Jurského parku (1993) prohlašuje, že „na ničem nešetřil“. Diváci si jistě pamatují záběry z již tehdy hypermoderních a sterilních laboratoří. Jen tento fakt by nepochybně zvedl cenu samotných ještěrů na mnohem větší částku, než je ta filmová.

Uživatelka Twitteru Becca Wedleová upozornila na to, že diamantový náhrdelník, který je cílem loupeže ve filmu Debbie a její parťačky (2018), má údajnou cenovku 150 milionů dolarů. Za náhrdelník, kterých je na světě rozhodně více, než dinosaurů, by si pak Debbie mohla koupit svoji osobní gardu velociraptorů.

Poslední svého druhu za cenu krátké reklamy

Loni se za krátký třicetisekundový reklamní spot na Super Bowlu (finále ligy amerického fotbalu) platilo zhruba 5,5 milionů dolarů, za minutový dvakrát tolik. Za stejnou cenu můžete mít na zahrádce vlastního triceratopse.

In Jurassic World, if you can buy a dinosaur for the cost of one 60-second Super Bowl Ad, how much is a gallon of milk?