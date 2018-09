Případ dívky, kterou téměř rok nikdo neviděl, řeší mordparta. Sociálka odmítá přiznat chybu

PRAHA Naposledy byla s jistotou spatřena v loňském říjnu na pražském Žižkově, kde bydlela společně se svou babičkou-poručnicí a třemi sourozenci. Až v polovině srpna tohoto roku se na policii obrátil jeden z příbuzných. Případ hledané šestileté dívky Valerie Kvasničkové, který řeší první oddělení pražské kriminální policie, tedy takzvaná „mordparta“, vzbuzuje řadu otázek. Zejména, jak mohla celá záležitost uniknout sociálce. Server Lidovky.cz zjišťoval podrobnosti o kontrolách v rodině.

V ulici, kde hledaná dívenka bydlela, si ji nikdo ze sousedů nepamatuje. Ačkoli před domy pravidelně vídají skupinky hrajících si dětí, jméno ani fotografie Valerie Kvasničkové jim nic neříká. Její obličej poprvé zahlédli ve zprávách, které informovaly o tom, že ji policie usilovně hledá. Dokonce ani lidé z domu, v němž žila se svými třemi sourozenci a babičkou, která je nyní jako hlavní podezřelá ve vazbě, si na nic konkrétního nemohou rozpomenout.

Byli slušní, tvrdí sousedka

Babičku, které byly děti včetně Valerie svěřeny do péče, obyvatelé žižkovského domu potkali jen párkrát. „Bydleli tady dole,“ ukazuje postarší dáma na okna bytu. „Byli slušní. Vždycky pozdravili, usmáli se, ale to je všechno,“ vzpomíná žena.

Okna pražského bytu v ulici s „ne příliš dobrou adresou“, jak tvrdí někteří její rezidenti, lemují spadané závěsy a hutná vrstva záclon. Skrze ně je vidět dětská sportovní bunda visící na ramínku vedle skříně a plně vybavený dětský pokoj.

Na parapetu leží pomačkané papíry, diáře, výstřižky z evangelia podle Jana a jeden poněkud zvláštní předmět. Pohozený leták s textem o tom, jak se stát dobrým rodičem, vnáší do případu dívky, jejíž ztrátu rodina nahlásila až po deseti měsících, ještě více otazníků.

popis dívky Dívka je vysoká asi 120 centimetrů, hubené postavy. Má černohnědé vlasy a hnědé oči a v levém obočí má jizvu. Fotografie, kterou policie zveřejnila, je stará dva roky. Pokud mají lidé o dívce jakékoli informace, mají kontaktovat linku 158.



V bytě je prázdno a nesvítí se v něm. Na klepání nikdo nereaguje. Babička (jejíž identitu redakce zná, s ohledem na probíhající vyšetřování a citlivost případu ji ale nezveřejňuje – pozn. red.) je stále ve vazbě, tři sourozenci malé dívky pobývají podle zjištění serveru Lidovky.cz v krizovém centru pro děti bez rodičů.

Policie jednala rychle, protože babička je podle posledních informací hlavní, a možná jedinou, podezřelou osobou v případu. A zřejmě se pokoušela odcestovat do Německa, kde bydlí její dcera.

„Byla připravena odjet, ale útěkem bych to nenazval. Byla to plánovaná cesta, dovolená,“ popsal pro server iRozhlas.cz policejní mluvčí Jan Daněk. Žena se prý nesnažila před policií skrývat či utéct. V době, kdy ji kriminalisté zadrželi, podle Daňka ještě nevěděla, že po její vnučce pátrá policie. Aktuálně je stíhána kvůli opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání povinné výživy.

Případ dostala mordparta

Z policejního vyjádření vyplývá, že kriminalisté sesbírali informace závažného charakteru. „Návrh na vazbu byl ze všech třech důvodů uvedených v §67 trestního řádu. Tedy útěková, kolusní a předstižná,“ uvedl Daněk. Případ navíc dostal na starost elitní útvar policie. Řeší jej 1. oddělení kriminální policie, známé též jako „mordparta“.

To nicméně nemusí nutně znamenat, že policisté pracují s verzí, že je dívka po smrti. Elitní oddíl mohl dostat případ na starosti kvůli tomu, že jde o zvlášť citlivý případ a že se týká dítěte. Vyšetřovatelé nicméně nechtějí případ s ohledem na probíhající šetření více komentovat.

Šedesátileté ženě, která čelila dle výpisu exekutorského úřadu dluhům, byly děti svěřeny do péče teprve nedávno. Před dvěma lety totiž ještě pobývaly v ústavu náhradní péče. Podle rozhodnutí soudu se poté jejich babička stala poručnicí (poručenství je institut založený na nahrazení rodičů ve výchově bez vyživovací povinnosti a jejich právním zastoupení, jde o jiný institut než pěstounství, se kterým je někdy mylně propojován – pozn. red.). Rodiče čtyř dětí – dvou dívek a dvou chlapců - přišli o rodičovskou zodpovědnost.

Reportérce serveru Lidovky.cz se podařilo zkontaktovat příbuznou Valerie. Z jejího vyjádření vyplývá, že sourozenci Valerie byli o sestře zřejmě informováni pouze od babičky, se kterou měli, na rozdíl od matky, údajně hezký vztah.

Z konverzace též vyplynulo, že babička údajně ví, kde se hledaná dívka nachází, ale nechce to nikomu říct. To ostatně potvrdila policie už v tiskové zprávě, kterou vydala v úterý. Tedy v den, kdy policie poprvé zveřejnila informaci, že pátrá po dívce, která byla naposledy spatřena na pražském Žižkově v loňském říjnu.

Co vedlo šedesátiletou ženu k tomu, že dívku zapírala před dětmi i před orgány sociálně-právního dohledu, zatím není jasné. Neví se ani, kde se šestiletá Valerie nachází, nebo zda je vůbec naživu.

Důležitou otázku ovšem vzbuzuje i jednání sociálních pracovníků, kteří měli dohlížet na výchovu dětí svěřených do péče poručnice.

Podle informací serveru Lidovky.cz docházeli do rodiny i sociální pracovníci obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina, která pomáhá náhradním „rodičům“ v péči o děti. Laicky řečeno, je „pomocníkem“ sociálky.

A podle informací redakce rodina během průběžných kontrol, které probíhaly jednou za dva měsíce, působila jako „ta lepší“. Babička se s dětmi údajně zapojovala do terapií, byla přítomna i při doučování dětí.

Kontroly ovšem probíhaly vždycky bez Valerie.

Podle zápisů z kontrol vycházejících z výpovědi babičky byla dívenka zrovna vždycky mimo domov. S výjimkou jediné zprávy, která obsahovala chybu. Valerie podle záznamu sociální pracovnice byla v době kontroly přítomna. To ovšem nebyla pravda.

Chyba v záznamu

Obecně prospěšná společnost se k věci odmítla vyjádřit s ohledem na to, že se případ týká nezletilých. Pochybení sociální pracovnice už však podle informací serveru Lidovky.cz řeší. Žena kvůli chybě datované k červnu tohoto roku, která zřejmě mohla vytvořit „informační vakuum“, přijde o místo.

Sociálka, která je z pohledu státu zodpovědným orgánem, měla rodinu podle norem kontrolovat jednou za půl roku. Poslední kontrola dle informací redakce proběhla v dubnu. Další návštěva se tak měla odehrát v říjnu.

Zde je zapotřebí připomenout známá fakta, která jsou zásadní pro tento případ: dívka byla naposledy s jistotou spatřena v říjnu roku 2017. Teprve v srpnu tohoto roku byla na policii někým z rodiny oznámena informace, že dívku už několik měsíců nikdo neviděl. 4. září policie zveřejnila, že po dívce vyhlásila pátrání.

Jak je ovšem možné, že dívka nescházela ve školce, kam byla povinně přihlášená? Pro děti v Česku je totiž poslední rok školky před nástupem do školy povinný. To ale neznamená, že dítě musí docházet do školky. V případě „individuální“ výchovy je možné, že dítě pouze přichází na „přezkoušení“. To probíhá několikrát do roka.

A jak se stalo, že „sociálka“ několik měsíců neměla žádné hlášení o tom, že ji její rodina už dlouho neviděla a že babička pravděpodobně zanedbávala ze zákona vyplývající povinnosti?

Ředitelky několika pražských mateřských školek oslovených redakcí tvrdí, že by třeba už dvoutýdenní absence dítěte bez řádného potvrzení lékaře o zdravotních potížích byla důvodem k nahlášení pochybností „sociálce“.

Odbor sociální péče na Praze 8, kde měla dívka hlášeno trvalé bydliště, pochybení odmítá. „OSPOD Praha 8 dodržel všechny zákonné povinnosti, a naopak si ve všech případech obecně zajišťuje informace i nad rámec zákonných povinností. OSPOD není kontrolním orgánem dalších spolupracujících subjektů a jimi podávané informace považuje za řádně zjištěné a odpovídající realitě, tak jak nám všem ukládá zákon. Dále lze obecně říci, že v rámci výkonu PP (poručnické péče – pozn. red.) se OSPOD zajímá o plnění školní docházky dětí svěřených do náhradní rodinné péče a pokud by zjistil nesrovnalosti, řešil by je,“ napsala serveru Lidovky.cz mluvčí Prahy 8 Marcela Konrádová.

Případ řeší už i ministerstvo

„OSPOD Praha 8 konkrétně ve všech případech ověřuje plnění školní docházky zprávami z doprovázejících organizací a nad rámec ještě dotazy přímo do konkrétních škol, kam děti docházejí nebo docházet mají,“ doplnila s tím, že není důvod, aby bylo s některým ze zaměstnanců zahájeno nebo vedeno řízení kvůli pochybení při práci.

Policie po dívce pátrá dál Policie znovu žádá veřejnost o pomoc s pátráním. „Žádáme, aby se nám ozvali lidé, kteří mají o Valerii jakékoliv informace,“ sdělil policejní mluvčí Daněk. „Může se jednat o informace, které by pomohly zmapovat její život nebo život její babičky. Například, kam chodily na hřiště, nakupovat, ke komu chodily na návštěvy, s kým se stýkaly, jestli vyhledávaly kontakt ve své komunitě a podobně,“ doplnil.

Dívka byla naposledy viděna loni v říjnu na Žižkově, kde bydlela. Od té doby byla možná spatřena také ještě v období okolo Vánoc, ale to nebylo podle Daňka s jistotou potvrzeno. Policie nevylučuje, že se dívka stala obětí trestného činu. Policisté proto v úterý poprosili veřejnost o informace o hledané dívce. „Po medializaci případu jsme obdrželi pouze jeden poznatek, který kriminalisté prověřují. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by přispěl k vypátrání hledané dívky,“ uvedl mluvčí.

Na další otázky už neodpověděla s odůvodněním, že je orgán sociálně-právní ochrany dětí podle zákona vázán mlčenlivostí a nemůže sdělovat žádné informace o konkrétních případech. „Projednávaný případ je navíc aktuálně v řešení policie,“ uvedla na závěr Konrádová.

Případem se usilovně zabývá nejen policie, ale také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) která pro TV Nova uvedla, že „bude chtít vědět, kdo pochybil“. „Myslím, že to jsou věci, ke kterým by v České republice nemělo docházet,“ sdělila.

Organizace Šance dětem tvrdí, že s dětmi v tíživých situacích či z nestabilního prostředí mají pracovat sociální pracovníci radnic. Případ řeší ale jen tehdy, pokud se o něm dozvědí. Informace dostávají například od soudů. Bez ohlášení mohou nicméně prověřovat situaci doma, ve škole i v dalších zařízeních.

Babička dívenky měla coby poručnice několik povinností vyplývající ze zákona. „Poručníkovi přísluší právo a povinnost péče o dítě a jeho ochrana, výkon jeho výchovy a vzdělání, určení místa bydliště, zastupování dítěte a správa jeho jmění, eventuálně souhlas s osvojením dítěte,“ uvádí zákon.

Co je ale pro tento případ zvlášť důležité: poručník podléhá stálému dozoru soudu, kterému je povinen podávat pravidelně zprávy o vývoji dítěte a předkládat účty ze správy jmění, a to zpravidla jednou ročně, pokud soud nestanoví kratší interval. „Soud však s ohledem na postavení poručníka může výjimečně vymezit okruh povinností a práv poručníka v rozhodnutí i jinak,“ vysvětluje právník Ondřej Bultas, který se zabývá mimo jiné otázkami náhradní rodinné péče. V takovém případě se zohledňuje osoba poručníka, poměry dítěte a důvod, proč rodiče nemají všechny povinnosti a práva.

Pokud poručník porušuje poručnické povinnosti, soud ho odvolá. Takové odvolání je v podstatě jedinou sankcí, kterou soud disponuje. Použije ji v případě, že poručník porušuje své povinnosti ve vztahu k nezletilému dítěti, a to v takové míře, že tím ohrožuje zájmy dítěte.

V trestněprávní rovině by mohlo porušení poručnických povinností představovat skutkové podstaty trestného činu opuštění dítěte nebo jiné svěřené osoby či zanedbání povinné výživy, pokud má poručník tuto povinnost stanovenou soudem. Závisí to však na povaze porušení a charakteru osoby poručníka, jak uvádí zákon. Na otázku, zda babička předkládala zprávy, zatím soud redakci neodpověděl.