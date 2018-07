Propuštěná Palestinka se neprala s izraelskými vojáky poprvé, v minulosti jednoho pokousala

RAMALLÁH/PRAHA Sedmnáctiletou Ahidu Tamimiovou v neděli propustili z vězení. V prosinci loňského roku mladá Palestinka kopla a udeřila dva vojáky, za což byla odsouzená na osm měsíců. Po svém propuštění se setkala s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem, který ji označil za vzor palestinského odboje proti Izraeli. Reakce na její činy jsou převážně pozitivní, někteří ale Tamimiovou kritizují kvůli prosazování násilí.

Pro řadu palestinských aktivistů je čas strávený ve vězení téměř obřadní. Výjimkou není ani sedmnáctiletá Ahida Tamimiová, která ve vězení strávila osm měsíců. V prosinci loňského roku kopla a uhodila dva izraelské vojáky. Celou událost přitom natáčela její matka na video, které posléze zveřejnila na Facebooku.

Čas ve vězení prý Tamimiová strávila produktivně. „Hodně jsem se toho naučila. Naučila jsem se, jak být trpělivá. Snažila jsem se studovat. Ven jsem odešla vzdělanější, než když jsem šla dovnitř. Taky lépe chápu svět,“ uvedla Tamimiová pro deník New York Times několik hodin poté, co v neděli opustila vězení.

Sedmnáctiletá dívka plánuje studovat práva, chtěla by jednou žalovat Izrael u mezinárodních soudů za něco, co sama popisuje jako válečný zločin okupace. „Samozřejmě, že na celou věc nezapomenu. Ale chci více investovat do svých studií, protože vědomosti jsou nejsilnější zbraní bojovníka,“ popsala Tamimiová své další plány. Také neplánuje přestat s odbojem proti Izraeli. Sama své vězení označuje za „těžké, ale smysluplné období“.

Palestina Historicky se jedná o území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán o které se přou Židé a Palestinci. Oba národy si na území kladou historický nárok.

V roce 1948 vyhlásil nezávislost stát Izrael. Následovalo několik válek, ve kterých se řešila mimo jiné hranice nově vzniklého státu.



Palestina vyhlásila nezávislost v roce 1988, dodnes však není uznaná všemi státy světa.



Za území státu Palestina je podle OSN považované Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma, ten by měl být zároveň hlavním městem Palestiny.



Palestinci požadují navrácení území až na tzv. Zelenou linii, tedy hranice, které platily před rokem 1967. To považují Izraelci za nepřípusté, chtějí hranice v podobě z roku 1967 a dále. Celý konflikt tak i nadále trvá a strany nejsou schopné se dohodnout.



Tamimiová byla uvězněná poté, co jako šestnáctiletá v prosinci kopala, mlátila a šťouchala ozbrojeného izraelského vojáka, který stál u vstupu do domu, ve kterém Tamimiová i s rodinou bydlí. Voják stál na místě nehnutě, po útoku odešel. Celá událost se stala poté, co izraelské jednotky vypálily gumový projektil na patnáctiletého bratrance Tamimiové. Toho projektil zasáhl do hlavy. Byl vážně zraněn, ale přežil. Tamimiová byla uvězněna společně se svou matkou.

Více než dekádu se ve vesnici, ve které Tamimiová i se svými mnoha příbuznými žije, odehrávaly pravidelné páteční protesty proti tomu, co sami považují za izraelskou okupaci a zabavování země. Tyto protesty často končily házením kamenů po izraelských vojácích. Několik členů rodiny Tamimiové už dříve bylo ve vězení, tři lidé z vesnice dokonce byli ve střetech s izraelskými vojáky zabiti.

Pro své podporovatele je Tamimiová odvážným vzorem palestinského odporu. Naopak lidé, kteří sympatizují s Izraelem, vidí její rodinu jako aktivisty vyhledávající publicitu, kteří využívají dětí tím, že je dávají do popředí celého sporu a vše nahrávají. Zároveň rodinu označují za odborníky na sehrané provokace.

The Tamimi family—which may not be a real family—dresses up kids in American clothes and pays them to provoke IDF troops on camera. This cynical and cruel use of children constitutes abuse. Human rights organizations must investigate!

https://t.co/Pm5nXhcbo0 via @wallanews — Michael Oren (@DrMichaelOren) December 19, 2017

Sama Tamimiová není před kamerami nováčkem. Před třemi lety ji kamery zachytily, jak kousla do ruky izraelského vojáka, který chtěl zadržet jejího bratra. V roce 2012, když jí bylo pouhých 11 let, byla vyfotografována, jak na jednoho vojáka křičí a vyhrožuje mu pěstí.

Tamimiová byla za prosincovou událost souzena letos v březnu, kde se ke všemu přiznala a na oplátku dostala nižší trest. Odsouzena byla k osmi měsícům vězení, které jí byly zkráceny o dobu strávenou ve vazbě. Navíc dostala pokutu 5000 šekelů (asi 30 tisíc korun) a podmíněný trest na tři roky. Její matka dostala podobný trest.

V Izraeli lidé v souvislosti s celou událostí také polemizovali, jestli vojáci jednali obdivuhodně zdrženlivě, nebo naopak ukázali zahanbující slabost tím, že nijak nezareagovali. Sama Tamimiová k celé události uvádí: „Očividně viděli kamery, a proto se chovali tak zdrženlivě.“



#Ahed_Tamimi will be free on Saturday, 28 July 2018✌️ ✌️ pic.twitter.com/6rzLwCCY3u — Mohamed khaled (@MohamedZamek90) July 30, 2018

„Neudělala jsem nic špatného, čeho bych litovala,“ okomentovala Tamimiová události toho dne pro New York Times a dodala, že vojáci, které napadla, byli součástí jednotky, která půl hodiny před tím vypálila na jejího bratrance.

Kritici Tamimiové zpochybňují její výrok, že síla odboje je v jeho kamenech. To podle kritiků naznačuje, že Tamimiová obhajuje a ospravedlňuje sebevražedné útoky, pobodání i další násilí.

Tamimiová se nyní vyhýbá otázkám na své další zapojení v násilných formách odporu, protože si je vědoma toho, že je propuštěná pouze podmínečně a že jakékoliv další násilnosti by ji mohly dostat zpět do vězení. Stále ale tvrdí, že „odpor je přirozenou reakcí na okupaci naší země.“

„Odpor není jenom kámen, je to báseň, kterou píšeme. Umění,“ popsala sedmnáctiletá dívka. Její otec dodal, že odpor je i bojkot a izolace Izraele. „Nevím, co přinese budoucnost. Dali mi podmíněný trest, aby mě umlčeli. Ale každý, kdo mě zná, ví, co se stane,“ řekla Tamimiová.

Tamimiovou přijal i palestincký prezident Mahmúd Abbás.

S Tamimiovou se v neděli, tedy v den jejího propuštění, setkal i palestinský prezident Mahmúd Abbás. Podle serveru The Times of Israel označil Abbás Tamimiovou za „vzor palestinského boje za svobodu a nezávislost“. Celý případ vyvolal vlnu reakcí v zahraničí, Tamimiové vyjádřila podporu i řada celebrit z různých koutů světa.