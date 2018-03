Z jachty ruského miliardáře do thajského vězení. Dívka z eskortu nabízí důkazy o propojení Bílého domu a Kremlu

BANGKOK/PRAHA Třiadvacetiletá běloruská eskortní společnice Anastasia Vašukevičová, známá ale hlavně pod přezdívkou Nasťa Rybková, se proslavila především svými známostmi s ruským miliardářem Olegem Děripaskou, který je napojen na ruskou vládu a který spolupracoval s Trumpovým vedoucím kampaně Paulem Manafortem. Rybková se nyní nachází v thajském vězení a výměnou za informace o propojení Kremlu a Bílého domu se dožaduje svobody.

Nasťa Rybková se minulou neděli dostala do thajského vězení poté, co byla zatčena ve městě Pattaya jižně od Bangkoku policií za prodávání „sexuálních lekcí“, ačkoli neměla žádné pracovní povolení. Běloruská dívka z eskortu byla následně z detenčního centra převezena do vězení.

Její minulost je však natolik bohatá, že by jí možná mohla nakonec pomoci na svobodu. Rybková totiž byla podle svých tvrzení milenkou ruského miliardáře Olega Děripasky, který má nejen vazby na ruskou vládu, zároveň ale také spolupracoval s Paulem Manafortem - šéfem kampaně, která dovedla do Bílého domu Donalda Trumpa. Rybková, která si sama přezdívá „Létající ryba“, teď výměnou za své osvobození nabízí informace o propojení Trumpovy kampaně a Kremlu.

O vazbách Trumpova okolí na nejvyšší kruhy ruské politické i ekonomické moci se mluví už od prezidentských voleb a v současnosti na toto téma probíhá několik vyšetřování. Není však jasné, jestli Nasťa Rybková skutečně nějaké informace a důkazy o těchto vazbách má. Vyloučit to ale nelze - Rybková se totiž v okolí ruských mocných mužů skutečně delší dobu pohybovala.

Miliardářova jachta a místopředseda ruské vlády

Rybková s miliardářem Děripaskou na luxusní jachtě v Norsku.

Běloruská kráska se dostala do podvědomí veřejnosti poté, co ji Alexej Navalnyj, ruský právník a opoziční aktivista, na svém youtubovém kanálu v únoru 2018 využil jako demonstraci zkorumpovanosti ruských elit. Navalnyj, kterému mimochodem ruské úřady znemožnily kandidaturu na prezidenta v letošních volbách, použil informace z knihy Rybkové Kdo chce svést miliardáře? a videa z jejího účtu na Instagramu z roku 2016. Tam se běloruská „call girl“ chlubí svými úspěchy u bohatých podnikatelů, především proslulého ruského miliardáře Děripasky.

Sám Navalnyj je ale vůči možným důkazům, které by mohla Rybková mít, skeptický. „Myslím, že taková prohlášení jsou projevem strachu o vlastní život, především pokud byla zadržena v Thajsku,“ vysvětluje Navalnyj. Zároveň si ale myslí, že běloruská dívka z eskortu moc dobře ví, proč by se měla bát.

„Ze začátku jsme měli pochyby o tvrzení amerických médií, že to byl Oleg Děripaska, kdo se snažil ovlivnit volby v USA. Ale po našem vyšetřování do sebe všechno zapadá,“ napsal na svém Twitteru Navalnyj a sdílel video s anglickými titulky, v němž závěry vyšetřování objasňuje.



Na jednom z příspěvků je na miliardářově luxusní jachtě, s nimi je tam navíc Sergej Prichoďko - místopředseda ruské vlády, který patří k nejmocnějším kremelským politikům. Sám Děripaska má navíc kontakty dalece přesahující hranice Ruské federace. V minulosti spolupracoval například s vedoucím Trumpovy prezidentské kampaně Paulem Manafortem. Toho navíc žaluje o 19 milionů dolarů, o které měl Děripaska vinou Manaforta přijít.

Kromě Manaforta je kvůli napojení na Kreml zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem vyšetřován i Rick Gates, politický konzultant a spolupracovník Manaforta. I na Gatese podal Děripaska žalobu. Podle zprávy The Washington Post ze září minulého roku měl Manafort Děripaskovi nabídnout podrobné informace k americké předvolební prezidentské kampani. Tato podezření se však doposud nepodařilo potvrdit.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy přišly na přetřes i v jednom z videí, která Rybková pořídila na Děripaskově jachtě. Své údajné milence v něm miliardář vysvětluje, že mají momentálně špatné vztahy se Spojenými státy, za což může podle slov oligarchy právě vicepremiér Prichoďko. Děripaska se bránil žalobou proti Rybkové za porušení svého soukromí.

Milenka oligarchy: ‚Mám kousky vaší skládačky.“

Nasťa Rybková se sama označuje za bývalou milenku Olega Děripasky. V jednom televizním interview dokonce řekla, že to byla ona, kdo si vybral jeho a ne naopak. Kromě několika fotek Rybkové na Instagramu, kde se s Děripaskou drží za ruku či kolem ramen, se však nedá jasně říci, jak blízký vztah s ruským oligarchou skutečně navázala.

Teď však Běloruska ve strachu o svůj život hodlá poskytnout veškeré informace, které má o vazbách mezi Ruskem a Trumpovým týmem, k dispozici. Na videu, které natočila cestou do vězení v kleci převozního auta, Nasťa Rybková říká, že „má k dispozici chybějící kousky skládačky, kterou se snaží poskládat američtí vyšetřovatelé“. Svá tvrzení hodlá podložit audio a video nahrávkami.

Dle vlastních slov nechce být Rybková vydána do Ruska, kde by jí dle ní hrozila smrt. Informace prý nikdy neměla v plánu využít, nyní však podle svých slov nemá na výběr. „Vím toho hodně,“ tvrdí ve svém posledním videu Nasťa Rybková. Podle ní ji za úplatek nechal zavřít někdo v Bangkoku.



„Čekám na vaše nabídky. Jestli mě ještě najdete v thajském vězení živou, ráda s vámi budu mluvit,“ oznamuje svým případným zachráncům Anastasia Vašukevičová neboli Nasťa Rybka na Instagramu. Ochotna sdělit choulostivé informace bude ale až ve chvíli, kdy bude na bezpečném místě. Podle svých slov ji ale jinak čeká v thajském vězení dlouhý pobyt.