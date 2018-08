Provozovatel zříceného mostu v Janově: Nový, ocelový most může stát za osm měsíců

Janov (Itálie) Firma Autostrade per l’Italie, provozovatel zříceného Morandiho mostu v Janově, by mohla postavit nový, ocelový most za osm měsíců. Informovala o tom v úterý agentura ANSA s odvoláním na výkonnou radu společnosti. Rada vyčlenila po neštěstí, při kterém přišlo o život 43 lidí, 500 milionů eur (12,9 miliard Kč) mimo jiné na pomoc rodinám pozůstalých a na stavbu nového mostu.

V projektu se počítá se zapojením společností, dodavatelů a projektantů včetně zahraničních, uvedla rada. Plán společnosti Autostrade per l’Italie dále předpokládá „demolici nynějších zbývajících částí mostu a postavení nového, ocelového mostu na základě nejmodernějších dostupných technologií za osm měsíců od obdržení nezbytného povolení,“ uvedla výkonná rada společnosti.



Ta po neštěstí vyčlenila z vlastních zdrojů 500 milionů eur (12,9 miliard Kč). Podle plánu, který oznámila již v sobotu, jsou peníze určeny rodinám obětí, na stavbu nového mostu, na janovskou dopravu a na zrušení mýtného na některých silnicích.



Italská vláda, zejména protestní Hnutí pěti hvězd (M5S), chce firmě odebrat koncesi na provozování italských dálnic. Šéf M5S Luigi Di Maio ihned po zřícení mostu uvedl, že pokud se soukromníci nedokážou o silnice starat, bude to muset udělat stát.

Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Janovský prokurátor Francesco Cozzi v pondělí řekl, že zatím nejsou vyšetřovány žádné konkrétní osoby ani společnosti. Paralelní vyšetřování vede komise ministerstva dopravy, které řídí Danilo Toninelli z M5S.