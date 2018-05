Psí výkaly přiměly lidi k zahradničení na ulici. Starostka Prahy 3 mluví o nepřípustné privatizaci

PRAHA Dříve místa pro vykonání potřeby psů či odhození cigaretových nedopalků, nyní ohraničené záhony s pestrobarevnými květinami. Okolí několika stromů v Praze 3 se přičiněním aktivních občanů proměnila v malé improvizované zahrádky. Iniciativa obyvatel se však nelíbí starostce městské části Vladislavě Hujové, která ji považuje za nepřípustnou. Dokonce hovoří o privatizaci veřejného prostoru.

„Když procházím ulicemi Prahy 3, všimla jsem si provizorních oplocení stromů nebo celých pásů zeleně, kde si lidé vysazují kytičky a snaží se zahradničit. Tato privatizace veřejného prostoru je naprosto nepřípustná, kdyby se takto choval každý, veřejný prostor by přestal být veřejným,“ rozčiluje se starostka Vladislava Hujová (TOP 09) ve svém sloupku (celý jej naleznete ZDE), jenž vyšel v květnovém vydání Radničních novin.



Za tato slova se na její adresu snesla hojná kritika od místních obyvatel, kteří se podivují nad tím, proč by za své náklady nemohli zkrášlit prostředí, v němž žijí.

Guerillové zahradničení Guerrillové zahradničení, neboli partyzánské zahradničení představuje formu společenského protestu proti nevšímavosti vůči nepořádku a zanedbaným nebo zchátralým místům. Vysazováním rostlin v těchto místech lidé usilují o oživení a zkrášlení veřejného prostoru.

Jednou z těch, kteří pouliční strom obehnali záhonem s vlastními rostlinami, je i Ivana Závozdová, jež vlastní obchod s dobovým oblečením v Kubelíkově ulici. Právě v této ulici je takzvané guerillové zahradničení nejčastěji viditelné.

„Přímo před mým obchodem je strom, který byl zasazený v udusané hlíně, plné psích výkalů, odpadků, nedopalků či víček od piva. Mně se nelíbilo, že se na to musím každý den koukat, tak jsem si řekla, že by bylo hezké tam něco nasadit,“ vysvětluje pro Lidovky.cz, co ji ke zřízení improvizované zahrádky přimělo. Malý plůtek k záhonu připojila proto, aby ho neponičili psi.



Odmítá přitom tvrzení starostky, že by tímto krokem zprivatizovala veřejné místo. „To není žádná privatizace. Nikdo tam nepěstuje nic pro osobní potřebu, ani z toho nemá osobní prospěch. Je to jen zkrášlení šedivé ulice,“ říká Ivana Závozdová se slovy, že stromy, které místy doplňuje štěrk a jindy zdupaná hlína, působí velmi neesteticky.



Původní podoba okolí stromu. Okolí stromu poté, co jej Ivana Závozdová osázela květinami a oplotila.

Záhon, jenž před svým obchodem udržuje již tři roky, se podle ní těší kladné odezvy od všech lidí, kteří chodí kolem. „Nikdy jsem se od nikoho nesetkala s tím, že by se to nemělo. Pokud proti tomu nikdo nic nemá a všem to život zpříjemňuje, je blbost to zakazovat,“ myslí si.

Starostka: Ať si strom adoptují

Starostka Vladislava Hujová ovšem tvrdí, že lidem zahradničení v ulicích zcela zakazovat nechce, ani je za to nijak trestat. Zájem občanů udělat městskou část pohlednější vítá. Jen chce nastolit pravidla, aby si prý každý nedělal, co chce.

„Nevěděla jsem, jestli lidi veřejný prostor zajímá, nebo vůbec. Potřebovala jsem proto vyvolat debatu. Jde o to, aby každý měl odpovědnost za strom a zahrádku a pak to může přinášet radost nám všem. Ne zbouchat prkna, rozsypat pytel hlíny a do toho dát petrklíče,“ rozvádí Hujová pro Lidovky.cz svůj komentář.

„To, že nechtějí, aby pejskové chodili čůrat ke stromu neznamená, že si mohou okolo natáhnout půlmetrový plot. Pejsek k tomu městu také patří,“ doplňuje starostka.

Podle svých slov již připravuje projekt adopce stromu, který by lidem umožňoval starat se o konkrétní dřevinu a její bezprostřední okolí. Zatím není zřejmé, jak přesně by projekt fungoval. Pravděpodobná je forma bezplatné výpůjčky.



Šéfka radnice zároveň upozorňuje, že ne u všech stromů je něco takového možné, neboť některé spadají do vlastnictví magistrátu a na starosti je má Technická správa komunikací. Úřad by tak musel vytipovat jednotlivé stromy. Hujová se ovšem již nyní těší, až bude Praha 3 každý rok pořádat soutěž o nejkrásnější minizahrádku.

Guerillové zahradničení se přitom u nás neobjevilo nově. V hlavním městě se květiny vysázené ve veřejném prostoru občany za účelem oživení vyskytují již několik let. K vidění jsou rovněž například ve Vršovicích (Praha 10) či na Vinohradech (Praha 2).

Server Lidovky.cz před dvěma lety informoval o případu Marcely Železné, tehdejší referentky odboru životního prostředí v Praze 8, které se nelíbilo, že místní vyzdobili své předzahrádky bez jejího povolení. Podle výpovědi tamních obyvatel proto údajně přeskočila nízký plot před jedním z domů v Kobylisích a chtěla květiny vytrhat. K tomu nakonec nedošlo. Naštvaná úřednice dva měsíce nato na radnici skončila, podle úřadu na vlastní žádost.