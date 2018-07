Psychoanalýza vraždy. V novém seriálu pátrá po sériovém vrahovi Sigmund Freud

PRAHA/PŘÍBOR Osmidílný seriál Freud se má zaměřit na dosud neznámou kapitolu v životě slavného psychologa a představit ho divákům jako bojovníka se zločinem. Není to první pokus o přetavení Sigmunda Freuda v detektiva.

Vídeň se v roce 1866 každé ráno probouzí do atmosféry strachu. Městem pobíhá nebezpečný vrah. Kromě toho ale Vídní zmírají i kontroverzní teorie profesora Freuda, které jsou vídeňskou smetánkou odsuzovány jako hlouposti. Náhoda tomu ale chtěla, že jediný Freud může právě pomoct i s chycením vraha. Spojí se tak s policistou Alfrédem Kissem a proslulou vědmou Fleur Salomé a pustí se zločinci po stopě. Podle webu Deadline půjde o „moderní, sexy a napínavou podívanou o neznámé kapitole v životě uznávaného psychoanalytika.“

Podle Variety je seriál vytvářený pro rakouský trh společností Satel Films a je tudíž celý v němčině. Tvůrcem seriálu je rakouský režisér Martin Kren (Gangy Berlína, Rammbock). Herecké obsazení zatím známé není. Mezinárodní distribuční práva pro sebe již získal mediální gigant Netflix.

Nový seriál není prvním případem, kdy se ze slavného psychoanalytika někdo snaží udělat bojovníka se zločinem. V roce 2014 pracoval Frank Sponitz, scenárista seriálu Akta X, na televizní sérii Freud: Skryté případy (Freud: The Secret Casebook) pro televizi NBC. V ní Freud řešil případy pomocí svých nových teoriích a zároveň se snažil rozmotat svůj zapletený osobní život. Na seriál ale nikdy nedošlo a jeho současný stav je neznámý. V roce 2006 vydal spisovatel a právník Jed Rubenfeld krátký román Výklady vraždy (The Interpretations of Murder). V něm Freud řeší zapeklitý kriminální případ v New Yorku v roce 1909.

Další z celebrit, ze kterých se v moderní fikci stali bojovníci ze zločinem, je i britský spisovatel Edgar Allan Poe. V roce 2012 se do kin dostal film Havran, kde Poe (Jon Cusack) pomáhá policii s řešením vražd, které se dějí na základě jeho vlastních povídek.