V červnu v Praze zahrají z nového alba Queens of the Stone Age

Po pauze strávené spoluprací s Iggym Popem na jeho skvělém albu Post Pop Depression svolal kytarista a zpěvák Joshua Homme svoji domovskou kapelu Queens of the Stone Age, koncem léta s ní vydal sedmé album Villains a příští rok vyrazí na turné. V jeho rámci zahraje kapela v pražském Foru Karlín. Stane se tak 20. června.

„Vstupenky se budou v předprodejích GoOut.cz, Ticketpro a Ticketportal prodávat od 15. prosince za 990 korun, na místě v den koncertu budou o 110 korun dražší,“ sdělil za pořádající agenturu D Smack U Michal Rejzek.

Album Villains, které navázalo na velice úspěšný titul ...Like Clockwork (2013), produkoval popový producent Mark Ronson. Nahrávka sklidila většinou pochvalné recenze. „QOTSA odjakživa, a na téhle desce zvlášť, spojují postupy rockové minulosti se zvukem současnosti. To sice dělá kdekdo, ale Josh Homme k tomu ještě nabízí výrazný autorský rukopis a celá kapela sound, který přes v podstatě kosmetické proměny od alba k albu zůstává podobný,“ napsaly mimo jiné v recenzi Lidovky.cz. Celou recenzi čtěte zde.

Samotný Mark Ronson o Queens Of The Stone Age říká: „Queens byli a jsou moje nejoblíbenější rock´n´rollová kapela od doby, co jsem v létě 2000 zašel do krámu s deskama Tower na Sunset Boulevard a koupil si Rated R, takže to byl celkem surreálnej zážitek, když mě přivítali ve svém tajném pirátském klanu, nebo podle Joshe v ‚Jacuzzi‘. Ale já věděl, že jen fanouškovství mě v Jacuzzi neudrží. Účast na tvoření mého dosud nejoblíbenějšího alba Queens bylo jako sen - těžký, temný, krásný sen.“

O tom, že QOTSA nebudou jednoduchá parta a spolupráce s nimi, zejména s Joshuou Hommem, není žádnou selankou, svědčí událost z tohoto týdne, kdy kytarista „v zápalu“ koncertu v Los Angeles kopl pod pódiem stojící fotografku. Na Twitteru se jí pak veřejně omluvil (více najdete zde).