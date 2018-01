Rakety vypálené ze Sýrie zabily v Turecku 17letou dívku, dalšího člověka zranily

Damašek Dvě rakety vypálené ze severní Sýrie na Turecko zabily jednu osobu a dalšího člověka zranily. Oznámila to ve středu turecká agentura Anadolu. Turecko zahájilo 20. ledna ofenzivu proti syrské pohraniční oblasti Afrín. O život při ní přišlo podle původních zpráv kolem 50 lidí a při raketových útocích ze Sýrie na turecké příhraničí dosud zahynuli čtyři lidé. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí ve středu oznámila, že v bojích zahynulo několik stovek osob včetně civilistů.

Podle Anadolu ve středu rakety zasáhly v Turecku dvě budovy a v jedné z nich zahynula sedmnáctiletá dívka. Anadolu útok připsala členům turecké Strany kurdských pracujících (PKK) a syrským kurdským bojovníkům.



O turecké operaci na severu Sýrie ve středu telefonicky hovořili prezidenti Turecka a Ruska Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin. Podle zdroje z Erdoganova úřadu se shodli na posílení pozorovatelských postů v syrské provincii Idlib. Turecká ofenziva se soustřeďuje na Afrín, který leží v sousední provincii Halab. V Idlibu bojuje syrská armáda proti oponentům syrské vlády.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve středu řekla, že v bojích v Afrínu bylo zabito několik set lidí včetně civilistů. Prohlásila také, že v Rusku turecká operace v Afrínu vyvolává obavy a že Moskva žádá obě strany o zdrženlivost.

K turecké operaci v Sýrii francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že by to neměla být záminka k obsazení země. Ankara by podle něj měla své kroky koordinovat se svými spojenci. „Ukáže-li se, že je tato operace něčím jiným než bojem při ochraně turecké hranice proti potenciálnímu ohrožení terorismem, a stane-li se z ní invaze, pak to pro nás bude problém,“ sdělil Macron.

Turecký premiér Binali Yildirim na to reagoval slovy, že francouzský prezident problému málo rozumí. „Celý svět ví a měl by vědět, že motivem Turecka není invaze,“ řekl Yildirim.

Turecko operaci zahájilo s tvrzením, že v jeho blízkosti operují teroristé, za něž považuje syrské kurdské milice YPG, které působí v Afrínu. Podle Turecka jsou spojenci PKK, kterou Turecko označuje za teroristickou organizaci. Francie se stejně jako USA podílela na vyzbrojování a výcviku členů YPG, kteří byli zapojeni do bojů proti radikálům z Islámského státu.

Americký generál Paul Funk, který působí v amerických jednotkách v Iráku, po návštěvě irácko-syrského pohraničí řekl, že turecká ofenziva odčerpává sílu spojenců podílejících se na boji proti radikálům z Islámského státu (IS). „Nechci, aby byla pozornost našeho partnera rozptylována. Na syrské straně jde stále o boj proti IS,“ řekl Funk s odkazem na milice YPG, jež Američané považují za spojence v boji proti IS. Irák ohlásil porážku radikálů na svém území v prosinci, oddíly IS se nyní soustřeďují na hranici mezi Irákem a Sýrií. Podle amerických zdrojů je od začátku bojů v Afrínu patrná zvýšená aktivita lidí z IS.