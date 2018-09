Rakovinotvorný azbest ohrožuje lidi v ulicích. Může být i v posypovém štěrku

BRNO Nebezpečný azbest, jehož vlákna v­ ovzduší mohou vyvolat rakovinu, neškodí jen při manipulaci s eternitem a dalšími azbestovými materiály. Lidé dýchají mikroskopická vlákna i v­ místech, kde stavební firmy pracují s kamenivem z některých lomů.

Na příkladu vzorku kamene odebraného při rekonstrukci jedné z ulic v Brně to nedávno laboratorním měřením doložil tým soudní znalkyně Zoji Guschlové.

„Není to jen problém Brna, ale ­více měst a obcí. Kamenivo v ­řadě lomů u nás obsahuje azbest a jeho vlákna se pak šíří do ovzduší. To ohrožuje pracovníky těch lomů i lidi v ­okolí místa, kde se s­ tímto kamenem či štěrkem pracuje,“ uvedla pro LN Guschlová.

Používání kameniva s obsahem azbestu dosud žádná legislativa neomezuje. Od roku 1995 ale Evropská unie zakazuje použití výrobků, obsahujících azbest (střešních tašek, panelů, potrubí, obleků a podobně). Česko se k zákazu přidalo o deset později. Důvodem je prokázané riziko vzniku závažných nádorových onemocnění, způsobených vdechnutím vláken azbestu.

Azbestové materiály se díky jejich protipožárním a izolačním vlastnostem používaly před desítkami let téměř všude. Jejich likvidace ale dnes nemá mezi úřady jednotný plán a velká část firem postupuje při práci s azbestem živelně a bez příslušného schválení i ochranných pomůcek. „Nazval bych to chaosem. Bohužel si mnozí lidé nepřipouštějí, že důsledky mohou být tragické,“ říká předseda České asociace pro odstranění azbestu Jiří Malík.