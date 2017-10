RECENZE: Červený trpaslík XII. Stará posádka stále baví svěžím humorem

Kultovní britský sci-fi sitcom Červený trpaslík se hlásí s dvanáctou sérií. Sází sice také na komplikovanější zápletky a rychlejší dějový spád, ale stále si umí udělat srandu sám ze sebe. Suchý situační britský humor, který seriál před téměř třiceti lety proslavil, má i v nové sérii stále co nabídnout.

„Ty se se mnou nechceš kamarádit? Je to proto, že jsem Hitler?“ ptá se téměř plačky bývalý nacistický vůdce Davea Listera (Craig Charles), nejnepořádnějšího člena posádky těžební lodi Červený trpaslík. Ta už téměř třicet let pluje vesmírem televizních obrazovek (vesmírem seriálovým dokonce tři miliony let). Posádku kromě Listera tvoří i nerudný hologram Arnold J. Rimmer (Chris Barrie), fintivý a líny Kocour (Danny John-Jules) a starostlivý android Kryton (Robert Llewellyn).

Je až k neuvěření, co se všechno tvůrcům do ani ne půlhodinových epizod dvanácté série podařilo vměstnat. Děj má rychlý spád a během jednoho dílu se odehraje zápletka hodná celovečerního filmu. Třeba hned prvním díle se „kluci z Trpaslíka“ setkají s Hitlerem, Stalinem a hrabětem Drákulou. Na nich totiž byl testován lék, který má zničit v lidech veškeré zlo. Ačkoliv je v epizodě deset postav, každá dostane svůj čas na obrazovce a ani jedna nepůsobí zbytečně. Diváci se dočkají i dvou nečekaných zvratů. Napěchovat tohle všechno do tak krátkého času je obdivuhodné. Podobně ucelená je i druhá epizoda.

Humor zůstal takový, jaký si fanoušci zamilovali. Často docela úplně absurdní nebo založený na vynalézavých slovních nadávkách, které potěší nejedno srdce pubertálních lingvistů. Znovu ale funguje naprosto přesně a svou cílovou skupinu nalézá s přesností výstřelu z bazukoidu (nezbytná výbava všech kosmických lodí podle direktivy vesmírné admirality). Seriál si navíc i ve vypjatých momentech dovede udělat legraci sám ze sebe a znovu tím odlehčit atmosféru.



Na hereckých výkonech se ale pochopitelně a nevyhnutelně podepsal věk herců (nejmladšímu Craigu Charlesovi je 53 let). Rimmer už není takovým Rimmerem, který rázuje po místnosti a dělá ukvapené pohyby. Místo toho stojí v pozadí a znechuceně glosuje události před sebou.

Nová série Červeného trpaslíka nenabízí absolutně nic nového. Proč ale něco měnit, když to funguje jako švýcarské hodinky? Posádka lodi Jupiterské důlní společnosti tak zestárla jen na těle, ale duchem je stále svěží.