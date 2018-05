RECENZE: Tiché místo. Nesmíš vydat ani hlásku, nebo se nedožiješ zítřka

Herec a režisér John Krasinski natočil horor Tiché místo s velkými ambicemi. Co se mu rozhodně podařilo, je, že proměnil kinosály po celém světě v rafinované mučírny.

Pokud by si snad matky mezi divačkami myslely, že jejich porod byl vyčerpávající, John Krasinski je vyvede z omylu. Aby byl porod opravdové utrpení, je nutno se u toho ještě (abychom neprozrazovali konkrétní příhodu) třeba aspoň praštit do brňavky. A pak si zkuste nevydat ani hlásku!

Právě takovou tíživou situaci řeší rodina, která se ocitla osamocena v opuštěném zemědělském komplexu poté, co Zemi přepadly masožravé potvory. Mnoho se toho o nich neví, až na to, že mají vytříbený sluch, a tak kdykoli někdo vydá hlasitější zvuk, je s ním v tu ránu amen. To se na praktickém příkladě ukáže hned v samém úvodu filmu, aby bylo zřejmé, že tohle nebude žádná legrace.

Velmi brzy je také zřejmé, že osud rodiny zásadně ovlivní dvě věci: matka Evelyn (Emily Bluntová) je těhotná (kupodivu nejspíš plánovaně, protože od invaze žravých útočníků je to podle titulku o dost víc než rok) a dcera Regan neslyší, pokud nepoužívá speciální přístroj. Tím pádem neslyší ani to, zda působí nějaký hluk. Evelynin manžel (skutečný manžel Emily Bluntové John Krasinski) se snaží zabezpečit rodinu, jak se dá, ale v některých situacích si stejně musí poradit každý sám...

Snímek, jehož základem je scénář Bryana Woodse a Scotta Becka, v různých podobách rozvíjí atraktivní nápad, který zahrnuje i účast publika. Zejména v první části filmu si diváci projdou zatěžkávací zkouškou, kdy je nejen napíná dění na plátně, ale zároveň jsou sami vystaveni požadavku být absolutně zticha, protože z plátna se neozývá ani hlásek. O to větší je pak samozřejmě nutkání zakašlat. Případy, že skutečná hra nervů nastává v sálech, kde si diváci nehodlají nechat vzít právo krmit se při promítání popcornem, jsou už v zahraničí zdokumentovány.

Nad rámec této trýznivé zábavy ale Tiché místo nabízí méně, než by se podle nadšených zahraničních reakcí mohlo zdát. Děj je poměrně předvídatelný a nepříliš logický, podoba „vetřelců“ okoukaná a vyústění lze bez výčitek označit za z nouze ctnost. Z hereckých výkonů jsou zajímavější ty dětské, a má-li tento snímek přinášet světu nějaké hlubší poselství, pak je poměrně dobře utajeno. Jakožto trochu jiný zážitek z kina však Tiché místo za návštěvu stojí.