Vyznamenaný Sedláček ve ‚flísce‘ by dnes byl za frajera. Z outdoorových mikin je módní trend

Zase jsme to my Češi dokázali a prorazili ve světě módy. A Čekstajl tím, bohužel, nemyslí fenomenální úspěch Jiřího Kalfaře, který se jako první český návrhář účastnil newyorského fashion weeku, k čemuž se mu sluší pogratulovat. Ale už po několikáté v řadě se světovým trendem stal kousek, který patří k výbavě českých šatníků a bývá spíše považován za méně vkusný.

Přivřete oči a vraťte se v mysli do roku 2014, konkrétně do Vladislavského sálu dne 28. října. Jako tradičně se tam udělovala státní vyznamenání. A mezi prezidentem Milošem Zemanem oceněnými osobnostmi byl režisér Robert Sedláček. Autor vloni uvedeného a vesměs ceněného filmu o Janu Palachovi neseděl mezi ostatními čekateli na metál ve smokingu, ani tmavém obleku. Měl na sobě černou mikinu z materiálu zvaného fleece. Bylo z toho docela pozdvižení na téma „neúcta k ceremoniálu“. Režisér sám pak glosoval to, že si přišel pro medaili v hřejivě chlupatém kousku, slovy, že nemá rád obřady a chtěl tento konkrétní trochu znesvětit.



Měl si počkat do letoška a byl by v podstatě za frajera. Jedním z aktuálních trendů totiž „flísky“ skutečně jsou. Je to pokračující obliba oblečení inspirovaného vybavením pro horské túry.



Vloni se prosadily anoraky, letos se k nim přidávají právě mikiny z umělého vlasu. Už je vynesly celebrity, které určují tón v tom, co se nosí. Ať už Gigi Hadid, nebo Kendall Jenner. Na již zmíněném newyorském týdnu módy vyslala na molo teplé mikiny Sandy Liangová, kterou americký Forbes zařadil mezi 30 nejzajímavějších lidí pod 30 let. A lehce kontroverzní síť obchodů cílící na mladé Urban Outfitters hlásí oproti loňsku nárůst prodejů „flísek“ o 50 procent.

Následovníci Roberta Sedláčka by jen měli dát pozor při výběru barvy. Přece jen černá v tomto případě není to pravé ořechové. Liangová třeba vsadila na aktuální leopardí potisk. Hodně frčí pastelové odstíny modré, růžové nebo holubičí šedi. A rozhodující je i střih. Takže buď mikinu nadměrně volnou, nebo zkrácenou do pasu. Případně obojí.

A pak deník The Guardian má jedno závažné upozornění pro ty, jimž záleží na ekologii. Vědci z University of California v roce 2016 fleece podrobně zkoumali. A přišli na to, že při každém praní se z běžně velké mikiny uvolní 1,7 gramu mikrovláken, které odputují spolu s odpadní vodou. Tato umělá vlákna se pak dostanou až k nebohým rybkám, které mohou otrávit. A prostřednictvím nich pak i další zvířátka výš v potravním řetězci. Ale kdo by to řešil, když je to trendy.