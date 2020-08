Královna udržitelnosti. Princezna Anna vynesla po čtvrtstoletí šaty, které měla na svatbě prince Charlese

Být o krok – či přesněji třeba o rok a půl – napřed před trendy? Ale jistě. A zároveň umět vsadit na natolik kvalitní materiál a střih, že většinu šatníku můžete vynést i po desítkách let? Ale beze všeho. A někdy nápadněji, jindy méně nápadně modernizovat trochu zkostnatělý, formalitami svázaný dvorský bonton? Samozřejmě – když se jmenujete Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor. Neboli královská princezna Anna, která před pár dny oslavila 70. narozeniny.

Autor Čekstajlu se již jednou přiznal, že pokud někoho z královské rodiny vnímá jako opravdovou stylotvornou ikonu, pak je to právě princezna Anna, byť je médii trochu přehlížena. Přesto jako by řada aktuálních kolekcí byla poklonou právě šatníku jediné dcery královny Alžběty II. Odkazy na princeznu najdeme v pastelových modelech Marca Jacobse. Pro kolekci Burrbery inspirovanou jezdectvím by mohla být olympijská reprezentantka Anna modelkou. A hořčičné tóny na přehlídce Emilie Wicksteadové nesou rukopis outfitů princezny z 80. let.



Důvody? Jednoznačně ten nejdůležitější: že její modely jsou vždy trendy, ale zároveň nadčasové. Princezna si léta stejně jako její otec udržuje štíhlou postavu, takže některé kusy nosí desítky let a nikdy nejsou demodé. K jejím oblíbeným patří třeba bleděmodrý kabát s kožešinou, který měla na sobě na veřejnosti poprvé v roce 1976 na svatbě vítěze Velké pardubické Chrise Collinse. Nosí jej dodnes – často na vánoční mše. A takových kabátů má princezna řadu – a všechny by mohly rovnou na dnešní přehlídky. Recykluje i šaty. Třeba ty bílé se žlutými kvítky, které měla v roce 1981 na svatbě Charlese a Diany, si vzala i na svatbu sestřenky Lady Rose Windsor v roce 2008. Takže jestli dnes módní svět mluví o udržitelnosti a nadčasovosti, může se princezna jen usmívat.



Mimochodem, když se tleská vévodkyni Kate, jak drobnou úpravou rukávů či délky šatů promění již jednou vynesený outfit, pak v Anně má svou učitelku. Sytě růžové saténové šaty sestávající z velkorysé košile, obří mašle v pase a dlouhé úzké sukně s vysokým rozparkem vynesla v roce 1984 na ceny BAFTA. O zhruba dvacet let později byly na scéně znovu, jen bez obřích balonových rukávů, které nahradily klasické s francouzskou manžetou.

Princezna sama k recyklaci oděvů v letošním ojedinělém rozhovoru pro Vanity Fair s humorem sobě a svému otci vlastním poznamenala: „Víte, já jsem dost lakomá.“ Ale pak dodala, že nesmírně ráda si nechává vyrábět kvalitní materiály na míru, protože je to „zábavnější“, a hlavně „pomáhá to lidem, kteří je u nás umějí vyrobit – a my na jejich schopnosti nesmíme zapomínat“. Aneb trend lokální módy už celá desetiletí.

Další drobnosti? Hit boho stylu? Ten vnesla do svých rób Anna již v 70. letech. Květinové šaty vynesla třeba na premiéru Jesus Christ Superstar. Spadené nabírané rukávy? Její svatební róba byla inspirovaná tudorovskými dobami a šik by v šatech se stojáčkem byla nevěsta i dnes. Do královského šatníku pak Anna propašovala kalhotové kostýmy, sluneční brýle „pilotky“ a nedávno třeba i cyklobrýle nebo ty ve stylu Matrixu. Vždy dřív, než se staly hitem.