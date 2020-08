Módní uvolnění. Domácí šik pohodlí a bavlna vítězí

Jaké to bude, až to přejde? Otázka, která se v souvislosti s koronavirem přetřásá v každém odvětví, a tudíž i v módě. Jak se změní, nebo už dokonce změnil náš přístup k odívání, rozebírají exkluzivní magazíny (ty se perou s extrémním poklesem inzerce a z tlustých biblí se staly tenké brožurky) i všechny webové stránky věnující se módě (ty zas recyklují i půl roku staré články o trendech, protože přece fashion svět zpomalil a chce dělat nadčasovější kousky).

Pár tipů by Čekstajl měl. Už jednou jsem na těchto řádcích rozebíral, že upjatost zejména pracovní módy se rozvolní. Teď přišel britský The Guardian dokonce s myšlenkou, že se smráká nad pečlivě krejčovsky vysoustruženými střihy obleků, kostýmků, šatů vhodných do práce. Není to nemožné. Neznamená to ale konec dobré návrhářské práce a kreativity s jehlou nebo šicím strojem.



To jsem si uvědomil při procházení tradičního prázdninového Dyzajn marketu (koronavirem již podruhé přesunutého před Veletržní palác). Designu lačných lidí tu bylo dost. A nabídka odpovídala tomu, že jsme si navykli na pohodlí domácího oblečení, ale přesto chceme vypadat šik. Jestli něco skutečně vládlo oděvní tvorbě, byly to šaty z různě odlehčené nebo naopak hutné teplákoviny. Pohodlné, údržba víc než snadná, ale přitom v nich dámy vypadaly upraveně, a ne že si vzaly jen dlouhé triko po partnerovi. S teniskami volnočasové, s páskem a botami na klínku či podpatku dostatečně elegantní i do práce.



A přesně tohle v různých obměnách nás čeká v módě. Klíčem bude pohodlí, protože se málokomu bude chtít vracet k ultraslim střihům. Ostatně již zmiňovaný The Guardian také v jedné reportáži předvídá, že lidem se nebude chtít pasovat znovu do uzounkých a mnohdy nepoddajných džínsů. Že by tu byl konec jedné éry základního stavebního prvku šatníku dlouhonohých „missek“?

Zároveň ale platí, že i kdybychom třeba kvůli podzimním vlnám respiračních onemocnění kolidujících s koronavirovou nákazou zase zůstali více v „domácích kancelářích“, nezpustneme zcela. A nebudou nám stačit ty jedny naše oblíbené tepláky sem tam s dírkou. Lidé se více navštěvují, tudíž se do šatníků tlačí i více a trochu lepšího oblečení na doma. Jasně že nebudou pánové doma pochodovat v „domácím obleku“, teda pokud se nejmenují Michal Horáček.

Totéž mimochodem platí o vlasech. Střihy na milimetr přesně dotažené nemají teď zrovna velkou šanci. Nikdy nevíte, kdy zase bude váš kadeřník nedostupný týdny nebo třeba i měsíce. Takže je třeba, aby vlasy vypadaly upraveně déle. A také barevné variace se víc přibližují původní barvě nositele (ano, i šedivá je čím dál více in), aby pak zejména vás osobně (okolí to fakt tolik netrápí) nedrásaly příliš nápadné odrosty.

Upřímně nic z toho není nikterak nové a koronavirem zapříčiněné. Všechno tohle se pomalu samo prosazovalo už roky. Jen epidemie a s ní spojené nepříjemnosti všechny tyto trendy podtrhly a posílily. Takže do příštích měsíců: hlavně pohodlně a uvolněně.