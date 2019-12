Návrat do budoucnosti. ‚Pohlavně neutrální‘ oblečení dobývá mola

Když si člověk představí prvobytně pospolnou společnost, její členové, alespoň v našich hlavách, jsou zahaleni různorodě pospojovanými kožešinami. Střihy neexistovaly, hlavní bylo udržet se v teple. A rozhodně se kožky nedělily na dámské a pánské.

Ve filmech typu Star Trek se zase vize budoucnosti dost často vyznačuje tím, že každý pobíhá v téže kombinéze s různobarevnými prvky, které určují zařazení nebo profesi. Všichni, ať už muži, či ženy, je mají pěkně obtažené, aby se rýsovala jejich vesmírem zocelená těla.

Takže trend, který se nyní prosazuje ve světě, autorovi těchto řádků připadá tak trochu jako návrat do budoucnosti. Řeč je o „pohlavně neutrální“, nebo chcete-li nebinární módě. A pozor nejde v ní o to, že ženy si mohou obléci smoking nebo klasický oblek s kravatou a naopak pánové že se budou promenovat v šatech.

Jde prostě o kusy oblečení, které tak nějak mohou nosit všichni napříč pohlavími (ať už jich za sebe počítáte, kolik chcete). A právě to je aktuální hit módního průmyslu, jak upozorňuje list The Guardian. Aby taky ne, když dvě současné popové ikony na něj vsadily.

Rihanna se vyfotila v triku značky Art School a pověsila snímek svým 75 milionům fanoušků pod nos na Instagram. Art School je firma, která se pyšní tím, že absolutně ignoruje jakékoliv genderové schéma, nebo vlastně naopak přijímá každý přístup k lidské sexualitě. A to jak v tvorbě, tak při zaměstnávání ať už modelů, nebo tvůrců.



Harry Styles zase natočil klip k novému hitu, v němž má na sobě modravý oblek střihu kimonem inspirovaného pyžama. To by stejně jako jemu slušelo i kterékoliv dámě.

U těchto dvou se dá možná mluvit o tom, že naskočili na trend. Mladší hvězdy a hvězdičky ale od počátku vyznávají androgynní styl, ať už jde o Billie Eilish, nebo Lila Uzi Verta. Druhý jmenovaný třeba rád říká, že nekupuje zrovna v tom oddělení obchodu, kde se mu něco líbí, protože v dámském je to podle něj často mnohem zábavnější.

Chcete-li další důkazy o tom, že módní průmysl přestává věřit tradičnímu dělení na pány a dámy, tady jsou. Na posledním newyorském týdnu módy bylo 36 modelů transgender nebo nehlásících se k žádnému pohlaví. A transgender hvězda modelingu a dnes již ikonického seriálu Pose Indya Moore je první transosobou, která se stala kampaní tváře značky Louis Vuitton.

Mohlo by se zdát, že fashion průmysl se snaží vzdělávat společnost, aby byla tolerantnější, ale zcela upřímně… je to byznys, jako vždy. Až jeden z deseti mileniálů totiž tvrdí, že se nehlásí ani k jednomu tradičnímu pohlaví, a až 60 procent příslušníků takzvané generace Z alespoň jednou nakupovalo pro sebe v jiném než „svém“ oddělení. A to jsou budoucí hlavní zákazníci módních značek.

Ačkoliv by mohlo být příjemné nemít dvě různá oddělení obchodů s oblečením, protože to pánské se často krčí bůhvíkde v rohu, přece jen se autor těchto řádků přiznává, že mu to po chuti úplně není. V tom dámském bývá ještě stále víc narváno a u kas delší fronta.