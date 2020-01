V ruském hračkářství se objevila transgenderová panenka, pod šatičkami má mužské genitálie

Novosibirsk (Rusko) Jednu z prvních transgenderových panenek na světě prodávají v Rusku. Blonďatá holčička s modrýma očima, která pod šatičkami skrývá mužské genitálie, se objevila na policích hračkářství v Novosibirsku.

Panenka má dlouhé blonďaté vlasy, velké modré oči a dívčí tvář. Nic ale není tak, jak se zdá, pod červenými šatičkami se žlutými puntíky má holčička mužské pohlavní orgány. Fotografie pokrokové panenky z ruského hračkářství překvapila internet.

Na sociálních sítích se objevují bouřlivé reakce. „Je v pořádku vyrábět takové hračky pro děti?“ „Už tomu chybí jen lékařská sada a děti se mohou učit amputovat.“ „Nedovedu si představit, co se děje v hlavě rodiče, který tuto panenku svému dítěti koupí.“ „Napadlo vás, že jde možná jen o chybu ve výrobě? Že omylem dali ženskou hlavu na mužské tělo?“ Někteří ale v panence vidí nové možnosti: „Věřím, že jde o pokrok, který by mohl změnit naši společnost k lepšímu.“

Outrage at world's first transgender kids' doll with penis and a dress... https://t.co/6OzkSUih5g — Drudge Report Feed (@drudgefeed) 15. ledna 2020

Panenka pochází z Ruska a jde údajně o první hračku svého druhu na světě. Nicméně s podobnou trangenderovou panenkou má zkušenosti už Argentina, v roce 2014 se v tamních obchodech objevila lesní víla s křídly a mužskými pohlavními orgány.

Také v roce 2017 byla LGBTQI aktivistka, šesnáctiletá američanka Jazz Jennings, zvěčněna v podobě transgenderové panenky, kterou vyrobila společnost Tonner Doll Company. Panenka zpodobňuje jednu z nejmladších osob, která se identifikuje jako trangender. Inspirovala se dívkou, která se narodila jako chlapec. Hračka na první pohled vypadá stejně jako kterákoli jiná. Nicméně u ní nenajdete některé konkrétní části, které by specifikovaly její pohlaví.

Výrobce byl tehdy kritizován, že jde o příliš laciný reklamní trik, protože každá panenka může být ve své podstatě transgenderová.



Tonner Doll Company obdržela ale i pozitivní reakce, někteří uživatelé internetu vidí v transgenderové panence revoluci v oblasti hračkářství. Věří, že by takové hračky mohly postupně vést k ohleduplnější a šťastnější společnosti, případně pomoci těm, kteří se s podobnou situací potýkají.

Ve stejném roce se například objevila i edukační transgender panenka Sam od kanadské neziskové organizace Gender Creative Kids Canada.

V neposlední řadě se podobné tendence objevily v roce 2019 u Mattela, který představil genderově neutrální Barbie. Nová kolekce panenek z října loňského roku s názvem Creatable World nabízí hračku bez sociálních nálepek. Děti mají možnost se svobodně vyjádřit a panenku obléct do mužských či ženských šatů. Panenky jsou různé barvy pleti a k dispozici mají dvě paruky i různé sady oblečení. Jsou vzhledově neutrální a nevykazují žádné znaky typické pro jedno či druhé pohlaví.