Ozdoba, která by se měla zabydlet v šatníku nejen mocných žen. Ošéfujte to s manžetami

Běda mužům, kterým žena vládne, praví se v Jiráskovi. Ale přece jen od časů kněžny Libuše došlo k jistým mentálním posunům (aspoň ve velké části společnosti). Teď se ale zdá, že ta nejmocnější dáma na světě neboli kancléřka Angela Merkelová se tak trochu chystá do důchodu. A její britská kolegyně premiérka Theresa Mayová to má zase kvůli brexitu nahnuté. A tak je nutné rozhlížet se, kde se vynoří nová mocná vládkyně.

Jednou se také může stát, že se žena ubytuje v Oválné pracovně Bílého domu, což ostatně posledně s celkem těsnou porážkou Hillary Clintonové nebylo úplně z říše snů. A otázka pro milovníky módních disputací zní, jak asi zase posune takzvaný power dressing neboli styl šatníku ukazující sílu a moc.



Jak upozornily módní stránky deníku The New York Times, zatím se můžeme zabavit tím, že se podíváme, jak šatník první ženské prezidentky USA vybavili tvůrci seriálu House of Cards v poslední sérii. Tedy v té, kde v jediné větě zemřel Frank Underwood jako trest pro vilného Kevina Spaceyho. Jeho manželka a do té chvíle zákulisní hybatelka Claire tak ukazuje, jak by příští nejmocnější žena světa mohla vypadat. A její šatník je inspirativní. Už proto, že tentokrát tvůrci nesáhli až tolik po známých značkách, které v prvních pěti sériích garderobě herečky Robin Wrightové vládly. Ve zhruba 80 procentech jde o speciální návrhy právě pro seriál. Převládají kreace v námořnicky modré, černé, šedé a vojensky zelené. Klasické barvy, které patří k výbavě amerických prezidentů.

Nejpozoruhodnější moment šatníku seriálové prezidentky je ale u zápěstí. Manžety. Pro dočasné nájemníky Oválné pracovny je typické, že často nosí na košilích s francouzskými manžetami (to jsou ty ohýbací) knoflíčky, které jsou pak dostupné i v „suvenýršopu“ Bílého domu. A Netflix se tím nejen inspiroval. „Chtěla jsem takové manžetové knoflíčky i pro Claire Underwoodovou, tak jsem oslovila obchod se suvenýry, jestli nemají nějaký typ, který se nakonec nepoužíval,“ uvedla pro NY Times Kemal Harrisová, která má v týmu kostymérů na starosti garderobu Robin Wrightové.

Šéf dnes soukromě provozovaného obchodu kontaktoval tajnou službu, pod niž dříve prodejna spadala, a našel se jeden drobnější prototyp z doby Ronalda Reagana. A kolem těchto knoflíčků pak Harrisová vystavěla velkou část šatníku seriálové prezidentky. A to velmi zdařile. Manžety totiž lavírují mezi mužským světem, kterým vrcholová politika a také byznys ještě pořád jsou, a estetikou francouzských vychovatelek (představte si přísnou dámu v černých šatech s bílými manžetami a límečkem).

Čekstajl doufá, že tento styl se v nejvyšších patrech politiky a byznysu, až tam bude více žen, rozhodně prosadí. Nejenže je slušivý, nejenže manžety nejsou limitované až tak ultraštíhlou postavou, kterou se pyšní Wrightová, ale manžety dávají prostor pro hru významů. Aneb vzpomeňte na řeč broží Madeleine Albrightové… Ta samá partie, ale v menším se dá rozehrát i na zápěstích.