Posedlost Američanů? Nápisy na oblečení hlásající, že jdete volit

Je to možná nejpřekvapivější posun v módě v rámci covidové pandemie. Ačkoliv se v rámci snahy „to“ nedostat izolujeme, méně nakupujeme, méně chodíme mezi lidi, platformy, přes které lidé oblečení sdílejí, hlásí nárůsty o desítky, ne-li stovky procent. Přitom by si člověk řekl, že přece nechci něco, co už mohl mít někdo jiný a třeba nakažený.

„Lidé měli dost času zjistit dvě věci. Jednak když zůstali zavření doma, uvědomili si, jak málo mají životního prostoru a jak je zaplněný věcmi, které ani tolik nepotřebují a v případě oblečení moc nenosí. A jednak měli víc času si číst a mohli přijít na to, jak moc neekologické je neustále něco nakupovat,“ uvažovala pro The Guardian Eshita Kabra-Daviesová. Vloni založila platformu By Rotation a od března, kdy po celém světě začaly „uzávěry běžného života“, se její byznys zdvojnásobil.

Kromě toho se „běžný smrtelník“ dostane ke kouskům, jež by si jinak nemohl dovolit. Kabelku Chanel, která stojí 90 tisíc korun, můžete mít na den asi za 550 korun, Gucci kostýmek s cenou okolo 60 tisíc se dá pořídit zase za 900 na den. A tak by se dalo pokračovat. Podobné platformy fungují i u nás. Třeba SharyGo nebo Share Wear. Z předních návrhářských značek se tímto směrem vydala Lucie Kutálková se svou Leedou. Stranou se nedrží ani velké módní řetězce. Vloni si vyzkoušelo H&M v rodném Švédsku, jestli by oblečení nemohlo zákazníkům jen půjčovat. Aktuálně pak značka COS, která patří do rodiny H&M a představuje dražší a kvalitnější kolekce, zavedla v Německu a Velké Británii testovací platformu, kde mohou zákazníci nakupovat a prodávat modely zakoupené u tohoto prodejce. A vyplatí se to i návrhářům. „Když prodávají své věci za velkoobchodní ceny, pak dostanou tak 30 procent maloobchodní ceny. Když naopak navrhnou kolekci výhradně k půjčování, mají menší náklady s výrobou a zhruba po pátém půjčení dostanou tutéž sumu peněz,“ vypočítala Jane Shepherdsonová, šéfka platformy My Wardrobe, která v minulosti pomohla k úspěchu například značce Topshop. Navíc se sdílení oblečení hodí ve chvíli, kdy je na světě trend, u něhož velmi dobře víte, že je časově omezený. To je třeba aktuální posedlost ve Spojených státech dávat najevo, že půjdete volit. A zároveň tím, že slovo „Vote“ („volím“ nebo „volte“, vyberte si) máte viditelně na svém ošacení, apelujete na další. Začalo to, jak pravidelní čtenáři vědí, drobným náhrdelníkem Michelle Obamové při projevu na demokratickém sjezdu. Minulý týden zase Jill Bidenová, která by chtěla být novou první dámou, měla stříbrná obří písmena VOTE vyvedená na černé kozačce. Po listopadovém rozhodnutí budou tyto kousky k nepotřebě, případně se budou dát vytáhnout zas až za čtyři roky. No jestli není lepší si je jen půjčit.