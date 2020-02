Přehlídka bez obecenstva. Milánský fashion week ve stínu paniky z koronaviru

Začátek roku je v módním světě vždy maratonem přehlídek. Postupně se odehrají týdny módy (nejdřív pánské, následně dámské) v Paříži, Londýně, New Yorku či Miláně. Cílem každé značky je strhnout co nejvíce pozornosti. Ať už neotřelými kreacemi, bombastickou přehlídkou, nebo třeba nečekaným prohlášením.

Na právě skončeném milánském módním rojení se tyto cíle podařilo naplnit třem pánům, a udělali tak z dámských přehlídek tak trochu mužskou záležitost.



Závěr rozhodně patřil matadorovi světa luxusu, 85letému Giorgiovi Armanimu. Milánský fashion week se totiž odehrál ve stínu paniky z koronaviru, který se právě v těchto dnech začal Itálií masivně šířit. Legendární návrhář se proto rozhodl svou módní show uzavřít veřejnosti, takže modelky předváděly nové kreace v prázdném sále a vše se jen streamovalo na internet.

Čekstajl nechce zlehčovat strach z epidemie. Nicméně jako marketingový tah je Armaniho rozhodnutí geniální. Přitáhne pozornost a o značce se bude mluvit. Navíc přehlídky jsou čím dál víc velkým představením především pro internetovou komunitu a různí instagramoví a jiní influenceři jsou pomalu váženějšími hosty než vedoucí stále vlivných, leč mírně upadajících lesklých módních magazínů. Takže pro Armaniho rozhodně palec nahoru.

O pořádný rozruch se pak postarala Prada. Značka totiž oznámila, že spolu s dědičkou a šéfkou módního domu Miucciou Pradou povede kreativu Raf Simons. Ten patří v posledních letech k nejoceňovanějším návrhářům. Deník The Guardian jejich spojení označil za ekvivalent toho, jako by Madonna a Bruce Springsteen vytvořili spolu kapelu.

Sedmdesátiletá Miuccia platí za tu, která udává trendy. Pokud se módní svět rozhodne být více zaměřený na životní prostředí, buďte si jistí, že Prada to už dělá. Stávají se hitem modely inspirované dobýváním vesmíru? Podívejte se tak o jednu dvě přehlídky zpět, které představila tato dáma.

Podobně 52letý Simons má pověst jednoho z nejprogresivnějších tvůrců současnosti. Jeho nedávná mise u Calvina Kleina skončila fiaskem – tedy prodejním, kritici se nad jeho tvorbou rozplývali –, protože jeho kolekce pro v zásadě konzervativní značku byly až moc napřed.

Spojení těchto dvou slibuje spoustu módní legrace a inspirace. Takže už aby tu byly podzimní přehlídky.

A do třetice: mezi nejoslavovanější postavy týdne módy se dostal „zázračný chlapec“ módy, jak jej nazval Harper’s Bazaar, Daniel Lee. Ten je od roku 2018 kreativním ředitelem značky Bottega Veneta. Ta pod rukama 34letého návrháře, oceněného rovnou čtyřmi trofejemi na posledních britských módních cenách, roste. Vloni utržila bezmála miliardu dolarů. A jeho tajemství? Jednoduchost, pohodlnost, nadčasovost a práce se sítěmi. Všechny jeho modely jsou extrémně fotogenické. A to ať oblečené, nebo vyfocené bez „těla uvnitř“. A co lepšího si přát ve světě, v němž se nejvíce nakupuje očima na Instagramu?