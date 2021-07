ČEKSTAJL: Stud nás spojuje. Olympijská kolekce připomíná spíše kostýmy z levné studiové pohádky

Praha Vytvořit olympijskou kolekci není jednoduchá disciplína. Vždyť jak navrhnout oblečení, které má reprezentovat národ, jeho charakter, kulturu i historii bez zabřednutí do folklorní promenády? Sportovce by si také neměli plést s leteckým personálem ani se školním zájezdem z Bradavic. Letošní nástupová kolekce, kterou pro značku Alpine Pro navrhla Zuzana Osako, ovšem připomíná spíše kostýmy z levné studiové pohádky.

Čekstajl je přesvědčen, že milovníci kuriozit z ní budou nadšeni stejně jako z holínek pro Londýn nebo ze zářivě zelených kloboučků, s nimiž Češi reprezentovali v Riu.

Pro druhou část tábora, již při pohledu na naši olympijskou chasu polil pot, budiž útěchou, že na letních olympijských hrách v Japonsku, nebudeme za pitomce jediní. Znechuceny nástupnickými kolekcemi svých sportovců jsou i jiné národy. Jenomže zatímco Češi dlouhá léta marně touží po moderním a vkusném reprezentativním oděvu, ostatní země jsou o krok napřed a řeší nedostatek originality či slepé naplňování stereotypu.

Jako kontroverzní označili Kanaďané svou olympijskou kolekci, kterou pro jejich sportovní tým vytvořil obchodní dům Hudson’s Bay. Z outfitu, kterému dominuje džínová bunda s nášivkami a vzorem nasprejovaných graffiti, je totiž cítit, že se tvůrci podbízejí mladým zákazníkům. Návrháři se brání, že džíska je poctou modernímu Japonsku a jeho tokijským ulicím plných umění. Kritici ovšem výsledek odsuzují jako hadr z výprodeje levného oděvního řetězce a sportovci v ní prý spíše než hrdé reprezentanty Kanady připomínají bandu puberťáků na školním výletě.



Od národa to slízly i zahajovací uniformy Američanů. Ti jsou z kolekce, za niž bychom tvůrcům v našem českém rybníčku líbali ruce, ohavně znudění. Od roku 2008 se totiž oficiální oděvy amerických olympioniků navrhují u Ralpha Laurena. Značka jednaosmdesátiletého návrháře je esencí amerického stylu. Tedy pokud jste bílý, krásný a bohatý nebo Kennedy. Bílé tričko, úzké kalhoty a bílá nepromokavá bunda s vysokým límcem a velkými kapsami prý není nic přelomového.



Podle kritiků Lauren oblékl olympijské sportovce jako letovou posádku aerolinek Air France. Tedy perfektně uspokojí jen tradičního zákazníka Ralpha Laurena, v jehož skříni byste našli polotrička ve všech barevných odstínech, jež tato americká značka nabízí. Kritika se na hlavu návrháře nesesypala poprvé. Již v roce 2014 oblékl americkou sportovní reprezentaci do pletených kardiganů s dvouřadým zapínáním, které to v Soči odnesly jako nevkusný vánoční svetr. A před pěti lety v Riu to Lauren schytal za trika, jejichž barevné pruhy připomínaly ruskou vlajku.



Hřát nás tedy může alespoň ta představa, že při zahajovacím ceremoniálu nebudeme závidět jako jediní například Francouzům, pro něž kolekci pravidelně navrhuje značka Lacoste. Jako že se právě píše rok 2021, budou vypadat i Britové, kteří se ukážou v úzkých chinos, oxfordských košilích a bomberech. Slušet to bude i Rusům v černých oblecích a rudých kalhotových kostýmcích pro sportovkyně.