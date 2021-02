Hledá se superhrdina. Přehlídky online a vzestup filmové módy

Už je to rok, co si zvykáme na život v pandemickém režimu. Jenomže covid necovid, kola oděvního průmyslu se musejí točit dál. A tak zatímco v létě se přehlídky haute couture kvůli koronaviru rušily, ty letošní, představující vysokou krejčovinu pro jaro/léto, se odehrály minulý týden, i když bez diváků a zcela v režimu online.

Přehlídky jsou mrtvé – ať žije módní film! Tedy alespoň prozatím. Módní defilé se totiž nyní prezentovala pomocí videa a sociálních sítích. Proticovidová opatření tak smázla přední řady pro vyvolené a najednou jsme si všichni kvit – vy, já, Kim Kardashianová i Anna Wintourová. Někteří jsou přesvědčeni, že krize, kterou prožíváme, dopadla na módní průmysl na jeho samotném vrcholu. Jednoduše musela skončit doba, kdy opulentnost přehlídek neznala mezí, kdy se do výstavních pavilonů vozilo moře s celou písečnou pláží nebo stoleté lesy.



Očekávání každého z nás byla letos veliká. Jak si návrháři poradí v době, kdy i ti nejmovitější zákazníci nosí většinu týdne tepláky? K čemu by nám všem v časech hrozící nákazy byla večerní róba s ručně aplikovanými peříčky a korálkovými výšivkami? Jenomže návrháři se domnívají, že právě v době županové a rouškové je člověk hladový po výjimečnosti, po iluzi a pohádkách. A tak nás prostřednictvím videa značka Fendi zavedla do tajuplného skleněného labyrintu, Dior rozehrál mysteriózní tarotovou rošádu a dům Valentino zpřístupnil prostory barokního Palazzo Colonna.



Všechny kolekce haute couture pro jaro a léto 2021 navíc spojoval jeden zapomenutý oděv patřící spíše do doby, kdy se stovky kilometrů zdolávaly v blátě i dešti koňmo: plášť bez kapuce i s kapucí či chcete-li kápě. V podání Giorgia Armaniho je taková plachetka průsvitná, aby ukázala co nejvíce z róby pod ní. Naomi Campbellová všechny uhranula, když molo odchodila kompletně zahalená do pláště Fendi s mramorovým potiskem. Kápě z dílny Christiana Diora zase připomínala gobelín s třásněmi a Valentino ji pojal jako minimalistický svršek pro moderního člověka.

Možná si klepete na čelo – kam asi takovou nádheru vynesete, když si nemáte kam obléct ani modrobílou košili? A má taková teatrální plachetka v pandemickém roce 2021 vůbec smysl? Vždyť kápě, to je princezna se zlatou hvězdou na čele, lord Voldemort, elfka Arwen nebo Karel Hynek Mácha. Plášť s kapucí je kus oděvu, jejž si prostě nejde obléknout bez patetických pohybů a nevypadat přitom jako Měsíčník, Slunečník a Větrník dohromady.

Jenomže Čekstajl je přesvědčen, že pěkná pláštěnka je pro nás v této době jako šitá na míru. Jednak zakryje tělo, ať je jakkoli okrouhlé. Svému nositeli zajistí stoprocentní pohodlí i intimitu. A navíc takový vlající pláštík není jen oděvem rozervaných básníků. Plášť je také uniformou superhrdinů zachraňujících lidské životy před nebezpečím, pohromami a katastrofou. I když žádný takový zřejmě neexistuje, nemohli bychom alespoň na chvíli, během několikaminutového videa z módní přehlídky bez diváků, předstírat, že alespoň jeden z nich se v následující sezoně stane skutečným?