Partie pro turistku. Soutěž o nejlepší outfit se odehrála na Netflixu

Jestli se letos konala módní soutěž o nejlepší outfit, pak se odehrála na obrazovkách internetové televize Netflix. Od podzima totiž vysílá dva seriály, které rozdělují diváky na nesmiřitelné tábory. V kterém z nich jste vy? Sledujete Emily in Paris (Emily v Paříži), příběh o holce z Chicaga, která přijela do Paříže kvůli práci v reklamní agentuře? Či fandíte sirotě Beth z The Queen’s Gambit (Dámský gambit) a její trnité cestě za titulem šachového génia?

Dvě seriálové rivalky spojuje štědrý rozpočet na stylisty a nákladné modely. Oběma seriálům nelze upřít, že pokud jde o módu, je na co se dívat. A fanoušci vedou vášnivou debatu, která z postav má lepší vkus a dokáže svými módními volbami ovlivnit více divaček.



Emily v Paříži není scenáristicky příliš duchaplné dílo a hlavní postava je vskutku nesnesitelná bytost, takže většinu diváků drží při obrazovkách jen to, co bude mít herečka Lily Collinsová na sobě. Stylisté totiž její šatník ždímají, co to dá. Kabelky Marc Jacobs střídají outfity Off-White, barety Dior doplňují kabáty Moschino. Něco vám to připomíná? Není divu, vždyť pod výběrem kostýmů je podepsána výtvarnice Patricia Fieldová, která oblékala seriál Sex ve městě nebo film Ďábel nosí Pradu.

Jenomže devětasedmdesátiletá kostýmní výtvarnice obléká Emily jako zazobanou Američanku, pro kterou život v Paříži znamená procházet se na vysokých podpatcích a ukusovat z pain au chocolat. A tím stereotypy nekončí. Ověšuje ji kabelkami francouzského domu Chanel, na hlavu jí nasazuje červené barety a obléká do košile s potiskem pařížského panoramatu.

Emily působí jako neřízená střela, zatímco Dámský gambit představuje střídmý svět šachu. Příběh Beth Harmonové se odehrává v 50. a 60. letech a vše, co nosí, může být bez obav nošeno i dnes – šaty s připínacím límečkem, halenky s retro potisky nebo šaty s geometrickými vzory. Na hlavní postavě je navíc sympatické, že nechce oděvem zapadnout do mužského světa černobílých figurek. Ke hře nenosí kalhoty ani obleky. K šachovému turnaji zasedá zásadně v šatech a sukni, za což můžeme být vděční autorce kostýmů Gabriele Binderové.

Proto ano – Dámský gambit je v této módní soutěži jasným vítězem, pokud se ale Čekstajl zeptá, která ze seriálových hvězd bude zářit déle, zda šachovnicové midi šaty nebo ztřeštěné kombinace americké turistky, musíme si přiznat, že v této hře dává turistka šach mat. Emily in Paris se totiž podařilo to, o čem si Dámský gambit může nechat jen zdát. Zbláznila své diváky do svého červeného baretu, přívěsku na kabelku ve tvaru Eiffelovky nebo krytu na mobil v podobě starého fotoaparátu. A fanoušci zběsile googlí, kde mohou sehnat jejich kopie.

Outfity šachistky Beth už všichni dobře známe. Móda 60. let nepředstavuje nic nového a návrháři ji opakovaně recyklují. Pokud se tedy některé ze seriálových hrdinek skutečně podaří mít vliv na šatníky lidí i po deseti či dvaceti letech, bude to právě Emily. Nová Carrie Bradshawová, která žije život snů, pracuje málo, přesto má bohatý sociální život a draze se obléká. I když si všichni nad tak naivní pohádkou klepeme na čelo, sledovat hrdinku s tak pestrou garderobou je mnohem větší zábava. A o to jde v módě především, no ne?