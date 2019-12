Americká designérka vymyslela podprsenku pro ženy s mastektomií prsu

Japonská společnost Toyota pod svou divizí luxusních automobilů Lexus každoročně pořádá designovou soutěž Lexus Design Awards. Koná se v rámci mezinárodního festivalu Milan Design Week. Cílem soutěže je podpořit mladé tvůrce. Hlavní ocenění si tento rok odnesla americká designérka Lisa Marks, autorka podprsenky pro ženy, které podstoupily mastektomii prsu.

Přihlásilo se více než 1500 originálních nápadů z 65 zemí světa. Odborná porota ale do finále vybrala pouze šestici autorů. Kromě podprsenky z 3D krajky určené pro ženy, které přežily rakovinu prsu, se finále zúčastnil i projekt na využití pouštního písku nebo modulární systém bydlení odolávající přírodním katastrofám. Každý z designérů mohl svůj nápad rozvinout ve spolupráci se světově uznávanými mentory, vytvořit prototypy a odprezentovat je před odbornou porotou. Ta se letos rozhodla ocenit americkou designérku Lisu Marks, autorku algoritmické podprsenky pro ženy po mastektomii.



Prádlo se vyrábí na zakázku za použití algoritmických vzorů, skenování těla a následné výroby formy vytvořené podle proporcí zákaznice. Na ni je pak technikou paličkování vyrobena trojrozměrná krajka, jež na tělo perfektně padne, a navíc vytváří iluzi symetrie prsou. Podprsenka pojmenovaná Algorithmic Lace (v překladu algoritmická krajka) je nejen pohodlná na nošení, ale díky personalizaci přímo na tělo dodává nositelce sebevědomí.

Kmitající paličky

„Pídila jsem se po tom, jak můžeme propojit stroje, roboty a další technologie s řemeslem. V tomto projektu spolu fungují velmi dobře. Najdete v něm matematické modelování, skenování těla a detaily, které mohou být vytvořeny pouze rukama,“ vysvětluje Lisa Marks, průmyslová designérka, která se věnuje propojování algoritmických návrhů s tradičními rukodělnými řemesly. Vystudovala uměleckou akademii Parsons School of Art and Design v New Yorku a nyní je profesorkou na Georgijském technickém institutu v Atlantě.

Ve svém projektu využívá nejen moderní technologie, ale zároveň podporuje řemeslníky, kteří nemají prostor svůj um dále rozvíjet. „Po celém světě totiž existují techniky, jež stárnou a mladé generace si jich nevšímají. Přesto jsou v nich uchované otisky celých pokolení, je v nich spousta vědomostí a vývoje. Řemeslné techniky jsou pro různé kultury způsobem vyjádření, je to něco, na co mohou být pyšní. Vidět to všechno vymírat je strašné. Hodně tím ztrácíme,“ vysvětluje designérka nad kávou v Miláně.

Když se rozhodovala, jaké tradiční řemeslo pro projekt využít, otevřela si seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO – a výběr padl na paličkování, ke kterému přitom neměla žádný zvláštní vztah, jen drobnou vzpomínku, kvůli níž jí kmitající dřevěné paličky nedaly spát. „Má první zkušenost s paličkováním pochází z doby, kdy jsem byla na střední škole. Tehdy se mu věnovala máma mé kamarádky. Pamatuji si okamžik, kdy jsem všechny ty špendlíky viděla poprvé,“ vzpomíná Lisa. „Vůbec jsem nechápala, jak na nich lze tvořit krajku. Ale ten obrázek míhajících se paliček mi uvízl v hlavě a zdál se mi fascinující. Když jsem pak viděla na seznamu UNESCO právě paličkovanou krajku, řekla jsem si: To musím zkusit.“



Tkaní se shakery

Průmyslová designérka si tak na internetu objednala startovní paličkovací balíček pro začátečníky, který prý obsahoval asi čtyřicet paliček a jedinou stránku s jednoduchým návodem. Tvorbě krajky ale Lisa rychle podlehla, začala tvořit první prototypy podprsenek a zkoumala, který materiál by byl k jejich výrobě nejvhodnější a nejpříjemnější na nošení.

„Během práce na prototypech jsem vyzkoušela skutečně mnoho vláken. Spoustu vzorků jsem musela smést ze stolu. Materiál, který se mi moc líbí, je hedvábí. Vypadá nádherně, ale v Americe je opravdu obtížné jej sehnat,“ přiznává Lisa. „Po dlouhém snažení jsem se musela rozhodnout pro jiný materiál. Na dotek tak pravděpodobně cítíte, že je trochu tvrdý. Ale až půjde podprsenka do výroby, dohlédnu, aby byl materiál jemnější.“

Ovšem v hlavě už má Lisa Marks plány na další projekt – tentokrát se speciální tkalcovskou technikou, které se věnují takzvaní shakeři.

„Pojedu navštívit jednu z vesnic shakerů, takzvanou Shaker Village. Jedná se o americkou křesťanskou církev, která byla v polovině 19. století velice populární. Teď bohužel mizí, protože její členové neuzavírají sňatky a nemají děti. Kdysi to byla poměrně rozsáhlá komunita lidí, která věřila v řemeslo,“ vypráví s nadšením Lisa o společenství, které se ve svém prostém životním stylu věnovalo i výrobě jednoduchého nábytku či zcela mimořádnému stylu tkaní.

„Je velmi složitý a hodně dekorativní. Žádnou podobnou techniku jsem v žádné jiné Shaker Village neviděla. Trochu jsem zapátrala a ukázalo se, že se jedná o jedinou shakerskou vesnici, která se takovému stylu tkaní věnuje. Její obyvatelé ale nevědí proč, takže mě přijali jako badatelku a nechají mě projít všechny dostupné prameny, abych našla její původ,“ svěřuje se designérka. Doma má prý již připravený tkalcovský stav a nemůže se dočkat, až na něm speciální shakerský vzor vyzkouší.