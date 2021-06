Češi dávají nevyžádané rady na počkání. Když se snažíte o dítě, není to příjemné, říká ilustrátorka

O čem děláš knihu?“ – „O neplodnosti. Mám pocit, že je o tom pořád trochu těžké mluvit.“ – „Hm, to mi ani nepřijde... Ty jo, víš, co jsme včera měli k obědu?“ tímto rozhovorem začíná komiks Bezdětná. Monika Baudišová v něm citlivě a překvapivě i s humorem, ač notně černým, odlehčenou formou vypráví svůj příběh – cestu za vytouženým dítětem, které se nedaří počít. A také jemně karikuje reakce okolí, které jsou často netaktní a zraňující. „Češi udělují nevyžádané rady na počkání. Občas mi také přijde, že méně naslouchají,“ porovnává grafička své zkušenosti s českou a španělskou společností.

S manželem Jordim pendlují mezi oběma zeměmi a ta jižní se jí zdá být otevřenější a vstřícnější. „Moji čeští kamarádi a známí mají často dopředu hotový názor. Někteří třeba měli jasno v tom, že naše problémy s početím jsou v naší hlavě, příčina je psychická. A samozřejmě měli neodolatelnou potřebu nám to říct, místo aby naslouchali, co se nám doopravdy děje.“ Někteří kamarádi se v jednoduchých karikaturních kresbách poznali a chytili se za nos. „Nikdo se ale naštěstí nenaštval,“ usmívá se Monika Baudišová do webkamery ze slunné Barcelony. Brzy se ale chystá zase zpět do Prahy…