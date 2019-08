Chata Prašivá hospodaří s dešťovou vodou. Provozovatelé ji zachytí do jímek a pak se s ní splachuje

Vyšní Lhoty (Frýdecko-Místecko) Horská chata Prašivá v Beskydech ekologicky hospodaří s dešťovou vodou. Většinu vody, která dopadne na střechy objektu, provozovatelé zachytí do odpadních jímek. Pak ji použijí na splachování v nově postavených ekologických toaletách. Řekl to jeden z provozovatelů chaty z roku 1921 Martin Stiller.

Už v minulosti do ekologie provozovatelé investovali. Rekonstruovali například čističku vody. Kvalitu vody ve studnách hlídá počítač. Všechny investice jsou součástí obnovy objektu. Práce začaly v roce 2015 a zatím stály okolo tří milionů korun.



Podle Stillera je většinou ve výše položených místech problém s dostupností pitné vody. „Navíc jsme zjistili, že 60 až 70 procent vody používáme právě na splachování. Proto jsme se rozhodli situaci změnit,“ uvedl. Využili k tomu tři staré jímky, do kterých svedli dešťovou vodu ze dvou třetin střech chaty a z nově postavených toalet. Ty provozovatelé chaty vybudovali za 750 000 korun.

V případě nepříznivých dešťových podmínek, mohou jímky nechat naplnit užitkovou vodou, která je dostupnější než voda pitná.



Chatu vlastní Klub českých turistů. Práce na obnově chaty trvají pátým rokem. Byla už například zpřístupněna rozhledna nebo opraven historický Valečkův sál. Modernizováno bylo i dětské hřiště, přibyly stojany na kola. Provozovatelé plánují i další úpravy, například rozšíření technického zázemí chaty. „Kuchyň je miniaturní a nemáme žádné skladovací prostory,“ řekl již dříve Stiller. Všechny práce by chtěli mít provozovatelé hotovy do roku 2021, kdy chata oslaví 100 let existence.

Stiller odhaduje, že po technické stránce je nyní rekonstrukce ve třech čtvrtinách. „Po finanční stránce ale ani ne v polovině. Čekají nás ještě velké investice. Například zateplení obvodových stěn a výměna šindelů na opláštění,“ řekl. Tuto investici plánuje na příští rok.

V loňském roce provozovatelé chaty vybudovali novou elektrickou přípojku ke studnám, které navíc propojili počítačovým systémem. „Počítače monitorují kvalitu vody i výšku hladiny ve studnách.