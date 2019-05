Chceme, aby lidi věděli, jak léčivé rostliny používat a kdy, říká zakladatelka botanické laboratoře

Pěstují a prodávají pokojové léčivé rostlinky, zájemce na workshopech učí, jak vyrábět domácí kosmetiku, a vysvětlují, kolik léčivých účinků mohou některé rostliny mít. „Hlavní částí workshopu je výroba přírodních produktů, ve výběru témat se zaměřujeme spíše na přírodní medicínu než vyloženě kosmetiku. Do léta ještě probereme esenciální oleje a jejich antimikrobiální potenciál, vyrábět budeme spreje proti stresu nebo nespavosti nebo parfémovanou vodu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz spoluzakladatelka botanické laboratoře Haenke Alexandra Střelcová.

Lidovky.cz: Haenke není jen květinářství, ale spíše botanická laboratoř. Co si pod tím mají lidé představit?

Připadalo nám, že spojení „botanická laboratoř” nejlépe vystihuje podstatu našeho prostoru a toho, co se v něm děje: vznikají tu návrhy na naše projekty a instalace a pořádáme tu workshopy. Kromě toho si tu můžete koupit rostliny, většinou ty do interiéru nebo k všemožnému užitku.

Lidovky.cz: Pořádáte také workshopy a přednášky, co se na nich lidé dozví a naučí?

Během workshopu ukazujeme, jak pracovat s léčivými rostlinami při výrobě domácí kosmetiky a přírodní medicíny. Na základě vědeckých poznatků vysvětlujeme, že rostliny mají neuvěřitelné množství účinných látek, které při správné kombinaci mohou prospět našemu zdraví a pohodě. Je ale dobré vědět, kdy se obrátit na rostliny a kdy pomůže moderní medicína.

Lidovky.cz: Naučíte je také vyrobit si například přírodní kosmetiku?

Hlavní částí workshopu je výroba přírodních produktů, ve výběru témat se zaměřujeme spíše na přírodní medicínu než vyloženě kosmetiku – i když toto je velké a zejména poslední dobou často probírané téma. Do léta ještě probereme esenciální oleje a jejich antimikrobiální potenciál, vyrábět budeme spreje proti stresu nebo nespavosti, nebo parfémovanou vodu.

Lidovky.cz: Prodáváte pokojové rostliny. Jaká jsou hlavní kritéria při výběru pokojové rostliny?

V první řadě jsou to podmínky v interiéru, do kterého chceme rostlinu umístit. Má místnost dostatek světla? Jak často je rostlinu třeba zalévat? Každá rostlina má specifické podmínky a způsob péče, který ji nejvíce prospívá. Takové kapradiny je potřeba neustále rosit a nesnášejí přímé slunce, s kaktusy je to zase naopak. Nebo takové tillandsie, ty zase žijou ze vzdušné vlhkosti a nepotřebují přesazovat do květináče. Baví nás všechny.

Lidovky.cz: Laboratoř jste založili s etnobotanikem Julienem Antihem, který pochází z Francie. Proč jste zakotvili v Česku?

Stalo se to tak trochu náhodou. Bydleli jsme v Londýně, když Julien dostal pracovní nabídku do Prahy. A tak jsme si řekli, že to zkusíme. Zpočátku nám chyběla ta pozitivní energie, kterou Londýn doslova hýří, ale nakonec jsme ocenili, že Praha je příjemně velké město s relativně dobrými podmínkami pro život. A až na stále zvedající se nájmy nám tu vlastně moc nechybí.

Lidovky.cz: Věříte v léčivou sílu květin a rostlin - může být srovnatelná s moderní medicínou? Nebo jde spíše o spojení obojího?

Moderní medicína je založena na rostlinách – z těch pochází spoustu molekul využívaných ve farmacii. Stále více ale pozorujeme odklon mladší generace od syntetických léků a naopak větší oblibu přírodních přípravků. Rostliny samotné sice moderní medicínu nenahradí, jejich užívání by ale mělo být bráno v potaz stejně jako pilulky. Je tedy dobré vědět, jak s nimi pracovat, protože mají reálný účinek na spoustu potíží.

Lidovky.cz: Lidé si kupují domů květin a rostlin čím dál tím více. Proč myslíte? Chybí jim ve městě příroda?

Ten znovuobjevený trend obliby pokojový rostlin je zajímavý i demografického hlediska. Jedná se o generaci mladých lidí po celém světě, kteří se na tom mají hůře než jejich rodiče, mají tři práce, které jim pomáhají zaplatit drahé nájmy v pronajatých pokojích, společenské závazky jako svatbu nebo děti odkládají na později. Rostliny jsou v tomto světě ideálním společníkem: skvěle vypadají, jsou fotogenické (což se hodí zejména na Instagram), a moc nestojí. A tak si ten kousek přírody člověk rád k sobě domů pořídí.

Lidovky.cz: Před dvěma lety jste na piazzetě ND udělali květinovou výstavu Victoria pragensis. Jak vás to napadlo a s jakým ohlasem jste se setkali?

Národní divadlo tehdy vyhlašovalo open call na projekty, které by na Piazzetě probíhaly přes léto. Bavili jsme se o tom s kamarádem Jurášem Lasovským, a společně nás napadlo náměstí trochu oživit – a zjistit, jak lidé reagují na to, když se do něj umístí tolik přírody. Ohlas to mělo velký, ale už přemýšlíme, co bude další velká instalace. I když Victoria pragensis se nyní v létě objeví v rámci jednoho festivalu v dalším městě České republiky!

Lidovky.cz: Proč název HAENKE?

Název jsme si „vypůjčili“ od Tadeáše Haenkeho, slavného českého botanika a objevitele, který žil na přelomu 18. a 19. století. Haenke měl neobyčejný životní příběh: z Chřibské na severu Čech se přes Prahu a Vídeň dostal až do královské výpravy italského mořeplavce Alessandra Malaspiny, se kterým procestoval doslova celý svět. Popsal při tom velké množství rostlin, například sekvoje nebo právě Viktorii královskou, největší leknín na světě. A tak mu tímto chceme i tak trochu vzdát hold.

Lidovky.cz: Začíná jaro, to je takový čas pro vše živé, jak pečovat o rostlinky na jaře?

Jaro je ideální čas pro to, abychom rostlinky probudili ze zimního spánku – většinou tak, že je přesadíme, začněme pravidelně hnojit (ideálně nějakým přírodním hnojivem samozřejmě), některé rostliny můžeme i letnit. Pokud si nejste jistí, jak na to, můžete se přihlásit na jeden z našich workshopů, kde probíráme právě jarní péči. Hlavně je totiž důležité si to všechno pořádně užít!