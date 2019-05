Ikona značky Bulgari. Prsten z ‚potrubí‘ slaví dvacetiny

Rok 1999. V kinech se hrál první díl trilogie Matrix a Česko se stalo členem NATO. Narodila se ale také naděje českého modelingu Barbora Podzimková a z rádií zpívala osmnáctiletá Britney Spears Oops!... I Did It Again. Závěr tisíciletí byl ovšem významný i pro slavný šperkařský dům Bulgari - poprvé představil svou originální kolekci šperků B.zero1.

Práce italských šperkařů z rodiny Voulgaris byla do té doby synonymem především opulentních šperků. Květinová ozdoba do vlasů, kterou nosila Ingrid Bergman, smaragdový set pro Elizabeth Taylor či zářivá tiára pro Ginu Lollobrigidu.

Všechny tyto blýskající se klenoty přitahovaly pozornost snad ještě víc než půvab těchto krásných hereček. Brzký příchod nového tisíciletí se ale dům Bulgari rozhodl oslavit jinak - kolekcí v moderním a čistém stylu. A i když se jeho ateliéry při navrhování inspirovaly Koloseem, římským amfiteátrem pamatujícím starověk, vznikl set elegantních i pohodlných šperků s výrazným charakterem.



Chameleon z Říma

První prsten B.zero1 byl složen z několika pásků, aby jej mohly nosit ženy - i muži. K jeho nošení zároveň neexistovala žádná pravidla, správný čas ani příležitost. Ať jej vynesli dva různí lidé, nikdy nevypadal stejně. Skvěle navíc padl na jakýkoli prst i v kombinaci několika kousků najednou, dal se nosit na řetízku či náramku. Bulgari dal tak prstenu, který si do té doby zákazníci představovali jen jako úzký proužek kovu, zcela nový, trojrozměrný, až architektonický vzhled.

Italský klenotnický dům totiž jako první na světě přišel s novou šperkařskou technikou - byla jí tzv. tubogas alias dutá plynová trubka. Jde o to, že kov ovinul do spirály s dutým válcovitým průřezem. Industriální objekt tak odvážně a nečekaně spojil s římskou tradicí - tvarem již zmiňovaného Kolosea. Díky důmyslné technologii navíc dlouhé tenké proužky nepotřebují spoje. Jejich okraje jsou nahoře i dole upevněny pouze do plochých kroužků s dvojitým logem BULGARI BULGARI. Za celých dvacet let si prsten z této kolekce zakoupily na dva miliony lidí po celém světě.

Teče jako řeka

Říká se, že úspěch přitahuje. A pokud jde o šperky B.zero1, platí tento bonmot dvojnásob. V uplynulých letech se totiž na jejich podobě podepsala řada významných designérů. Například sochař Anish Kapoor roku 2010 navrhl vykrojený zrcadlově lesklý kroužek, jejž umístil do dvou zlatých kružnic. Architektka Zaha Hadid, progresivní umělkyně a zakladatelka svébytného architektonického stylu, naopak prsten v roce 2017 odlehčila: jeho vnitřní křivky ztenčila a zároveň jim dala organičtější směr, který byl stejně tak charakteristický pro budovy navržené v jejím ateliéru.

Křivočarý tvar dvou prstenů a jednoho přívěsku navíc Zaha Hadid nechala osázet několika diamanty v různých velikostech. Na těle prstenu tak kameny vytvářejí dojem zářivé tekoucí řeky a díky svému tvaru se dopouštějí i malého optického klamu - prsten nevypadá, že by prst objímal, ale spíš jako by se kolem něj vznášel. Výsledek je znám jako B.zero1 Design Legend. Slavná klenotnická řada však na sebe v následujících letech vzala i další podoby - masivní tělo prstenu se vyrábí z černé nebo bílé keramiky či z probarveného mramoru.

Úlovek pro sběratele

Ke sfouknutí dvaceti svíček dostala kolekce další přírůstek - prsten ve tvaru spirály s pěti otočkami vyrobený z bílého zlata a diamantového pavé. Jubilejní prsten se nabízí i v provedení ze žlutého a bílého zlata bez diamantů - přesně jak spatřil světlo světa v roce 1999. Pro romantické povahy je připravena i varianta z růžového zlata.

Ať už se milovníci výjimečných šperků rozhodnou pro jakýkoliv materiál, žádný novopečený majitel nebude ochuzen o vyrytý nápis XX Anniversary na něm, díky čemuž je šperk též cenným sběratelským kusem. K prstenu navíc patří nový náramek s odlehčenou konstrukcí, díky níž je lehčí na nošení a dokonale přiléhá k zápěstí. Jeho tenký profil navíc láká nosit hned několik kroužků najednou.

