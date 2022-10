Jak bydlí designéři: obrazy ve zlatých rámech, židle TON od popelnice a renovované skvosty

Nejlépe se Volfová cítí v ložnici, o které mluví jako o útočišti a kam se každý den večer těší. „Jsem citlivá a vnímám v ložnici příval pozitivní energie. Největší z celého domu. Chvilky, kdy všichni společně zalezeme před spaním po náročném dni do jedné postele, povídáme si a já se konečně zastavím a užívám si přítomnost mých nejmilovanějších,“ říká.

Který kus nábytku má doma nejraději však říct nedokáže, každá věc má pro ni jinou hodnotu a význam. Ale největší radost jí dělají staré kousky. „Starý nábytek, který jsem zachránila před vyhozením a dala mu nový život? To je dobrý pocit. V koupelně jsem nechala zrenovovat celou stěnu a na záchodě skříňku pod umyvadlem,“ vypráví interiérová designérka a dodává: „Z nových věcí mám moc ráda mramorové stolky, které jsem si navrhla a nechala vyrobit na míru. A v neposlední řadě jsou to mé obrazy, které zdobí stěny našeho domu. Prolínají se v nich mé pocity.“

Ačkoli má Volfová bytové doplňky ráda, záměrně se vyhýbá obchodům, kde by je mohla pořídit. „Když se do nějakého z nich dostanu, nakupuju, co nepotřebuju, a pak mám špatný pocit z toho, že je to vlastně plýtvání,“ říká.

Doma má staré vázy a některé z doplňků si sama vyrobila. „Je to taková upcyklace, vyrobila jsem tak různé dekorační talíře, ale i vázy. Koupím něco v bazaru a pak to přetvořím k obrazu svému. Snažím se neplýtvat, takže když zjistím, že se mi nehodí stříbrná váza, udělám z ní zlatou. A opravdu hrdá jsem na zrcadlo v chodbě. Původně to byl obraz v dřevěném rámu, který jsem sehnala v bazaru. Plátno jsem vyndala, zrenovovala rám a nastříkala zlatým sprejem,“ chlubí se s úsměvem Volfová.

Bazary navštěvuje často a ráda. U popelnic poklady nehledá, i když si někdy poklady najdou ji. „Nedávno přítel přiběhl domů se starou tonkou, která ležela u popelnice. A já takhle našla starý obraz v nádherném obrovském zlatém rámu. Samotné dílo mě nijak nenadchlo, ale ten rám byl skvostný. Původní dílo jsem přetvořila a namalovala na něj abstrakci,“ vzpomíná designérka.

A co miluje na svém domě nejvíce? „Jednoznačně letní dny, kdy si můžu sednout na terasu a pracovat, tvořit a navrhovat. To je práce za odměnu a jde to samo. Na terase si také promítáme filmy a grilujeme. Je to tu skvělé, už aby bylo zase teplo,“ přeje si Volfová.