Jeho tenisky z konopí se prodávají po celém světě. Nemáme příliš velkou konkurenci, říká Tomáš Rohal

Jako jeden z mála, který pracuje s konopím, nepoužívá to technické dovážené z Číny, do Česka jej vozí z Rumunska nebo Francie. Nově vyrobené modely bot konzultuje s fyzioterapeutkou a jeho barefoot obuv je známá až v Japonsku. „Konkurenci samozřejmě máme, ale je jí málo,“ říká zakladatel značky Bohempia Tomáš Rohal.

Lidovky.cz: Vaše boty z konopí trhají rekordy, ať už se jedná o milionovou kampaň na Hithitu či úspěšnou expanzi do USA či Japonska. Když jste značku zakládal, proč padla volba zrovna na konopí?

Vystudoval jsem konstruktéra textilních strojů na univerzitě v Liberci, a díky tomu jsem měl k textilu vždycky blízko. Stejně tak jsem se vždy zajímal o konopí a jeho možné využití v běžném životě. Je to plodina, která se dá využít na tisíc a jeden způsob. Jedna z možností je získávání textilního vlákna, které je jedním z nejsilnějších přírodních vláken. Konopí je zároveň nejekologičtější textilní vlákno na světě, pro svůj růst potřebuje úplné minimum agrochemie a velice málo vody i půdy. Má také vynikající funkční vlastnosti, je prodyšné, odvádí vlhkost a je antimikrobiální.

Než jsem začal přímou výrobu, strávil jsem téměř dva roky výzkumem konopného, textilního a obuvního průmyslu v Čechách i ve světě. Z toho vyplynulo, že co se týká konopných výrobků, není ani ve světě velká konkurence. Celosvětově nyní patříme mezi top 5 firem s konopnou módou. Naše materiály, včetně konopí, pochází z Evropské unie. Nedovážíme z Číny jako ostatní, a proto jsou naše výrobky nejspíš tak oblíbené mezi zákazníky.

Lidovky.cz: Dnes už nevyrábíte jen boty, ale také udržitelnou módu. Jako jediná značka, která s konopím pracuje, ale nepoužíváte technické konopí dovezené z Číny. Jak ho tedy získáváte?

Bereme různé odrůdy konopí, a to z Rumunska a Francie. Hrubé konopí z Rumunska jde na boty a jemné francouzské konopí na výrobu oblečení. To pro funkční a estetické parametry, které vyžaduje moderní doba i zákazník, musíme míchat s bavlnou. Celkově si ale stojíme za tím, abychom všechny materiály produkovali lokálně, ideálně v České republice.

Lidovky.cz: Není to dražší cesta?

Je to dražší, ale věříme tomu. Celý výrobní proces máme nyní situovaný v Evropě. Je to udržitelná cesta, po níž od počátku jdeme. Snažíme se ukázat lidem skutečnou hodnotu módy. Když se nad tím zamyslíte, tak cena 500 Kč za boty nebo 150 Kč za tričko nedává smysl a je jasné, že se ve výrobním procesu těchto bot musí někde šidit. Buď je to nekvalitní materiál, špatně placená pracovní síla nebo neekologické výrobní postupy.

Výhodou konopí je to, že se dá pěstovat i v našich přírodních podmínkách, a proto ztrácí smysl kupovat materiál v Číně. Je to sice stále dražší, protože u nás nikdo technické konopí nepěstuje a nezpracovává, to ale postupně měníme. Loni jsme využili malé experimentální pole, na němž jsme testovali některé naše nápady a různé odrůdy konopí. Letos budeme sázet již velké pole, ze kterého budeme mít několik tun vlastního vlákna. Naším cílem je snížit cenu konopí tak, aby bylo dlouhodobě dostupnější nejen pro nás, ale do budoucna i pro celý textilní průmysl.

Lidovky.cz: Jak se konopí zpracovává?

Je to poměrně složitý proces, který se velmi podobá zpracování lnu. Velmi názorně je to vysvětleno v pohádce Jak krteček ke kalhotkám přišel. Oproti bavlněnému vláknu, které se získává z květů bavlníku, je konopí lýkové vlákno, které najdeme ve stonku. Sklizené stonky se nejdříve musí rosit nebo máčet, aby došlo k uvolnění svazků vláken. Tyto vlákenné svazky se musí následně mechanicky zpracovat vochlováním a potěráním, jejichž výstupem jsou hrubá textilní vlákna. Pokud chceme docílit jemného vlákna pro oblečení, je vlákno nutné ještě fyzikálně-chemickými procesy zbavit pojiva a dostat se tak k jemnému elementárnímu vláknu.

Oba dva typy vláken se následně spřádají do příze, která se používá pro výrobu pletených nebo tkaných látek. Protože se konopnému oděvnímu textilu nevěnuje zas tolik výrobců a není zde dostatek vybavení a know-how, je tento proces dost náročný. Konopí má jiné vlastnosti než klasická bavlna nebo nějaký polyester, takže častokrát je problém i u předení, tkaní a pletení, protože na to běžné stroje nejsou uzpůsobené. Když jsem s Bohempií začínal, musel jsem se seznámit se stavem a možnostmi textilní výroby v Česku, abych mohl vypilovat celý výrobní proces k dokonalosti. Právě proto teď také řešíme, jak bychom mohli celé zpracování vyřešit pod jednou střechou.

Lidovky.cz: Jako jedni z mála jste také získali mezinárodní certifikát PETA Approved Vegan. Měli jste radost? A čím je tento certifikát výjimečný?

Radost jsme měli. Je to pro nás velká věc, protože certifikát zaručuje zákazníkovi, že v celém výrobním procesu nebyly použity suroviny živočišného původu. Zaručit jsme se k tomu museli my sami i všichni naši dodavatelé. Zákazník si tak může být jistý, že výroba našich výrobků nebo materiálu nezpůsobila újmu žádnému zvířeti.

Lidovky.cz: Poměrně rychle se vám povedlo získat si trhy nejen v USA a Japonsku, ale také Finsku, Velké Británii, Austrálii, Německu, Slovensku, ale i na Novém Zélandu. Skoro to vypadá jako byste byli jediní, kdo boty z konopí vyrábí. Máte za hranicemi konkurenci?

Konkurenci samozřejmě máme, ale je jí málo. Navíc vzhledem k šířce našeho portfolia a férové transparentní výrobě patříme mezi TOP 5 značek na světě vyrábějících módu z konopí. Například konopné tenisky vyrábíme jen my a také jedna portugalská značka. Ta ale letos bohužel přesunula svou výrobu do Činy. Pyšníme se také unikátním know-how ve zpracování a míříme k momentu, kdy budeme mít celý proces výroby pod sebou. Od pěstování technického konopí, zpracovávání textilu až po samotnou výrobu.

Lidovky.cz: Na Slovensku dokonce otevíráte první kamenný obchod. Je to v této době podle vás rozumné?

Kamennou prodejnu na Slovensku zatím nemáme. Spustili jsme internetový e-shop a čas ukáže, zda postoupíme i ke kamenné prodejně. Tu jsme letos na jaře ale otevřeli v Japonsku a zatím jsme s výsledky prodejů a navazování nových obchodních kontaktů velice spokojeni.

Lidovky.cz: Dokážete vyjmenovat všechny výhody obuvi vyrobené z konopí?

Výhod je nespočet a nejde pouze o obuv. Konopí je neuvěřitelně funkční materiál, který přináší celou řadu benefitů, nejen do módního průmyslu. Ty nejdůležitější výhody jsou především to, že má konopí skvělou antimikrobiální vlastnost, kterou jsme potvrdili v našem vlastním výzkumu společně s Textilním zkušebním ústavem v Brně.

Díky ní boty ani oblečení zabraňují tvorbě bakterií na svém povrchu. Dále bych vyzdvihl termoregulaci, prodyšnost a odvádění vlhkosti. Co konopí odlišuje od ostatních textilních materiálů jsou také skvělé ekologické vlastnosti. Nepotřebuje pro své pěstování tolik vody, téměř žádná hnojiva a agrochemii, vyživuje půdu, ve které roste a dá se pěstovat v našem podnebním pásmu.

Lidovky.cz: Než jste vyrobil první pár, konzultoval jste obuv s ortopedy. V čem je barefoot pro nohu lepší?

První boty, které jsme vyráběli, byly klasické tenisky. Do prvních barefootů jsme se pak pustili před třemi roky, protože nás právě oslovily jejich zdravotní benefity. Kromě zlepšení držení těla a posílení svalů na nohou může barefootová chůze také přinášet uvolnění od stresu, bolesti hlavy nebo zad. Nejen proto jsme si dali záležet, aby byly boty plně barefootové a splnily několik důležitých barefootových parametrů. Ty mají naše boty dodnes.

Jde o několik věcí: širší špička (pro dostatek prostoru a správnou funkci prstů na nohou), vysoká flexibilita a lehkost boty (aby bota nijak nebránila v pohybu nohy), stejná výška podrážky pod špičkou a pod patou (aby byla noha co nejvíce v kontaktu se zemí) a tenká, ale pevná podrážka (kvůli dobrému vnímání terénu, po kterém jdeme). V současnosti jsme také v přímém kontaktu s fyzioterapeutkou, se kterou řešíme vše, co se týká barefoot chůze.

Společně jsme například vytvořili sérii naučných videí a článků Bohempia Barefoot Academy, ve kterých vysvětlujeme důležité základy barefootové chůze i její zdravotní benefity. Věříme, že barefotové boty může nosit úplně každý, když bude vědět, jak v nich správně chodit. K tomu jsme také dali dohromady brožurku pro začínající barefootisty, která podrobně popisuje první dva měsíce přechodu z klasických bot na barefooty.

Lidovky.cz: Jaké boty nosíte vy?

Nosím v podstatě jenom naše boty. Jsem vlastně ten první, který zkouší všechny prototypy a boty, které se chystáme dát do prodeje. Můžete si proto být jisti, že jsou všechny modely bot důkladně otestovány přímo majitelem firmy.