Knihkupectví Book Therapy se zařadilo mezi ta nejkrásnější na světě

Pražské knihkupectví Book Therapy se dostalo do knihy Do You Read Me?, která představuje nejlepší knihkupectví z celého světa. „Po více než třech letech usilovné práce je pro nás tato kniha obrovské zadostiučinění. Je nám ctí, že jsme se dostali do výběru těch nejlepších knihkupectví z celého světa a můžeme Česko reprezentovat v tomto celosvětovém vydání,“ říkají Petra a Jirka Caudrovi.

Při této příležitosti vytvořili manželé z 10 prvních kopií této knihy podporovatelskou edici. Je signovaná, s osobním věnováním a jako bonus obsahuje voucher na tříhodinovou večerní terapii. „Přivítáme se skvělým vínem. Děkujeme za podporu, která je v této době velmi potřebná. Uvědomujeme si, že naše místo ve světovém výběru knihkupectví jsme si zasloužili především díky každému z vás,“ říkají.



O tom, že sedostali do širšího výběruknihkupectví Caudrovi věděli dopředu. „Ale že v knize budeme a to i na titulní straně, to jsme se dozvěděli až když kniha byla poslána do tisku. Německé vydavatelství Gestalten, u kterého kniha vyšla, často zasahuje do obsahu knih i na poslední chvíli, takže až když byla kniha v tisku nám potvrdili, že Book Therapy je součástí knihy Do You Read Me,“ vysvětlují.



A jak zvládají současnou situaci? „Každá situace si žádá jiný přístup. My jsme zareagovali rychle e-shopem přes WhatsApp, kdy zákazníkům do skupiny posíláme každý den výběr novinek. Spolupracujeme s Liftagem na expresním doručení do 120 minut. Do druhého dne posíláme kurýrem. Nově jsme obnovili i bezkontaktní osobní odběr. I jako mnoho dalších i my máme nyní syna na domácí výuce, takže jsme si moc dobře vědomi, jak se kvalitní dětské knihy hodí. Proto jsme rozšířili nabídku dětských knih, které jsou nyní v nabídce na e-shopu na webu nebo přes subskripční službu Flowers & Dinosaurs University. Jsme samozřejmě nesmírně vděčni našim zákazníkům, kteří nás podporují, nakupují. Kteří nepřestávají číst a nepřestávají se inspirovat,“ dodávají manželé.