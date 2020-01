Tajné dvě hodiny v knihkupectví. Vymysleli jsme pro zákazníky speciální večery, říká majitelka

Vlastní designový obchod Lípa Store a vyhlášené pražské knihkupectví Book Therapy, kde pro vášnivé čtenáře pořádá i speciální večerní akce. „Funguje to tak, že po zavírací době přenecháme obchod jednomu zákazníkovi s doprovodem, otevřeme mu láhev dobrého vína, pustíme dobrou hudbu a odejdeme. Vrátíme se zhruba za dvě hodiny, během kterých si zákazník prolistuje nebo pročte libovolné knihy, které chce. Bez omezení a v absolutním klidu,“ říká Petra Caudr Hanzlíková.

Lidovky.cz: S manželem vlastníte designové knihkupectví Book Therapy. Většina titulů ale není v češtině, nestěžují si na to někdy zákazníci?

Většina titulů je v angličtině, jedná se ale zpravidla o knihy, které v češtině nevychází. Máme to štěstí, že pro naše zákazníky není angličtina blok. Nastanou ale situace, kdy zákazníci chtějí nějakou českou knihu, třeba jako dárek pro rodiče, nebo naopak pro děti. I na to jsme připraveni a i v těchto případech platí, že se jedná o knihy nejvyšší kvality.

Lidovky.cz: Knihy, které prodáváte, mají jasné zaměření. Podle vašich slov přináší to nejlepší ze světa designu, architektury, módy a životního stylu. Jak tituly, které se u vás v knihkupectví objeví, vybíráte?

Každá kniha musí zpracovávat zajímavé téma, které bude zákazníky bavit a bude pro ně atraktivní. To je první proměnná, která je v každém okamžiku v čase jiná a vyvíjí se. Druhým kritériem musí být perfektní zpracování jak po obsahové, tak i vizuální stránce. Hledáme i neobvyklé formáty, které zaujmou svou nápaditostí. A v neposlední řadě je důležité, abych si knihu sama vybrala do své knihovny.

Lidovky.cz: Máte někdy čas popovídat si se zákazníky, kteří do knihkupectví chodí? Čerpáte od nich tipy na zajímavé tituly, které u nás nejsou k sehnání?

Díky tomu, že máme kanceláře pod obchodem, potkávám se se zákazníky denně. Je to nenahraditelná zkušenost, díky které přesně vím, na co zákazníci reagují, jaká témata s kolegy řeší, nebo jestli je všechno perfektní tak, jak má být. Asi nejintenzivnější hovory se zákazníky máme na našich akcích či VIP terapiích, kdy lidé nikam nespěchají a mají dost času se s námi bavit.

Lidovky.cz: Mimo jiné jste zavedli také VIP Therapy po zavírací době. Co se v té době děje v knihkupectví?

To ví jen zákazníci, kteří tam jsou. Funguje to tak, že po zavírací době přenecháme obchod jednomu zákazníkovi s doprovodem, otevřeme mu láhev dobrého vína, pustíme dobrou hudbu a odejdeme. Vrátíme se zhruba za dvě hodiny, během kterých si zákazník prolistuje nebo pročte libovolné knihy, které chce. Bez omezení a v absolutním klidu.

Lidovky.cz: Spoluvlastníte také obchod s českým designem Lípa Store přímo v turistickém centru Prahy. Nabízíte cizincům alternativní suvenýry nebo k vám chodí i Češi?

Když jsme s Lípou začínali, mysleli jsme víc na turisty, protože nás opravdu trápilo a trápí, jak vypadá centrum Prahy. Postupem času jsme si ale získali oblibu i u českých zákazníků, kteří oceňují, že výrobky vznikají v Česku, ne na druhé straně světa, a není jim lhostejné ani to, jakým způsobem jsou vyráběny. V průběhu roku je místních lidí zhruba polovina, před Vánocemi dominují.

Petra Caudr Hanzlíková Petra Caudr Hanzlíková je úspěšnou českou podnikatelkou. V roce 2001 založila eventovou agenturu Select Agency a v následujících letech se s manželem pustila hned do tří dalších projektů. V roce 2016 otevřela obchod s lokálně vyráběnými českými suvenýry Lípa Store a jen o rok později spustila v pražské Římské ulici designové knihkupectví Book Therapy. V rámci Book Therapy se soustředí nejen na dospělé zákazníky, ale také na děti. S manželem provozují od roku 2018 předplatitelskou vzdělávací službu Flowers & Dinosaurs University a každý měsíc zasílají rodičům vybrané tituly v češtině i angličtině, které u dětí pomáhají utvářet kritické myšlení a podporují zvídavost.



Lidovky.cz: Podle čeho vybíráte designéry, jejichž výrobky se potom u vás v obchodě objeví?

Kromě estetiky a funkce produktu nám musí být blízký i designér nebo výrobce. Jde nám hlavně o jeho hodnoty a přístup k práci. Vybíráme si často malé rodinné firmy, které dělají byznys udržitelně, dlouhodobě a myslí to s ním vážně.

Lidovky.cz: Kromě toho máte i program, prostřednictvím kterého zasíláte předplatitelům vzdělávací knihy pro děti v češtině i angličtině. Jak vás napadlo pustit se do toho?

V jeden okamžik se potkaly dvě věci - v Book Therapy jsme řešili, jak být aktivní v digitálním světě. Nikdy jsme nechtěli, aby bylo Book Therapy jen malým kamenným obchodem, ale věděli jsme, že s e-shopem v tu chvíli nemáme šanci uspět. Neměli jsme logistiku, systémy ani kapacitu se zabývat tak velkým tématem. Druhou věcí, kterou jsme zrovna řešili, bylo vzdělávání syna - jaký systém bude pro něj i pro nás nejvhodnější nebo jaké očekávání od programu vlastně máme. A v ten okamžik nás napadlo propojit naše know-how o knihách s poptávkou po předškolním vzdělávání. Spojili jsme se s dětskou psycholožkou, vytvořili platformu pro předplatné, vyřešili logistiku a začali jsme odesílat každý měsíc dvě až tři knihy, které z dětí dělají postupně nezávislé osobnosti. Služba se jmenuje Flowers and Dinosaurs University.

Lidovky.cz: Jakou dětskou knihu jste v dětství měla nejraději?

V dětství jsem měla ráda Ferdu Mravence, ale když jsem ho po x letech začala číst synovi, došlo mi, jaký to byl svazák a už jsem z toho tak dobrý pocit neměla a po pár stránkách knihu odložila. Později jsem milovala Úžasnou Zeměplochu Terryho Pratchetta, doteď mám všechny díly v knihovně.

Lidovky.cz: Když si urvete trochu volného času, co ráda děláte?

Absolutně na prvním místě je rodina, společné cestování a objevování nových míst, v Česku i ve světě. Cestování je zároveň moje největší inspirace de facto pro všechny naše projekty. A ukazovat svět malému synovi je nenahraditelné.

Lidovky.cz: Máte nějaké koníčky?

Zakládání nových s.r.o. (směje se). Před pár měsíci jsem našla cestu k józe a baví mě moc.

Lidovky.cz: Kdybyste měla vybrat jednoho českého designéra/designérku světového formátu - čistě podle vás. Který by to byl?

Moc se mi líbí práce Ivany Mentlové.