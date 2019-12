Házet perly sviním. Porcelánovými šperky zkouší designérka smysl pro humor

Staré přísloví inspirovalo designérku Martinu Klbečkovou (31) k vytvoření porcelánových šperků, kterými testuje smysl pro humor svých zákazníků. Perly, zlato i honosný porcelán spojuje s figurkami hospodářských zvířat a tvoří z nich náhrdelníky, prsteny či brože.

Slovenská designérka Martina Klbečková hledala před pár lety ideální perlový náhrdelník. Pídění se po vysněném šperku ji stálo náročné hledání. Když nakonec šňůrku s perlami našla, musela si přiznat, že se k ní formální klenot moc nehodí. A tak absolventka Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě rozdělila souměrné lesklé korálky dvojicí porcelánových čuníků. Náhrdelník s bílými selátky se zlatými kopýtky pak dal jméno i celé originální kolekci porcelánových šperků, kterou Martina Klbečková alias Minka neustále rozvíjí: nese název Perly sviním.

Dnes čítá kolem čtyřiceti zvířecích druhů. Kromě vypasených vepřů jsou to prsteny, náhrdelníky a brože s králíky se zlatýma ušima, jednorožci, krokodýly s květinovými korunami nebo s krávou s pozlacenými rohy, dinosaury, hrochy, žraloky či mravenečníky.

„Zvířátek je celá hromada a stále přibývají. Nejtěžší jsou dinosauři – kvůli těm svým nožkám. A nedělám labutě, žirafy, motýly nebo mořské koníky. Ne že bych proti nim něco měla, spíš porcelán nemá rád tenké končetiny,“ popisuje práci s porcelánem Martina Klbečková.



Čuně pro šéfa, kravka pro snachu

Designérka s přezdívkou Minka se narodila v Nitře. Práce s hlínou ji lákala odjakživa a první kreativní pokusy zkoušela již jako dítě. Svůj um podstatněji rozvinula na Střední umělecké škole v Topoľčanech a na Vysoké škole výtvarných umení pod vedením Daniela Piršče, autora porcelánových tapet. Dnes Martina žije v Bratislavě a věnuje se výrobě hravých, až infantilních šperků, které jsou určeny pro lidi se smyslem pro humor.

Slovenská designérka prý k hromadám drobných zvířecích tělíček, které rovná do dlouhých řad, ráda utíká ve chvíli, kdy je nervózní, kdy potřebuje ticho a pokoj – a ten jí právě práce s keramikou poskytuje. Není to ale práce pro každého, kdo hledá relaxační odpočinek. Martina Klbečková vyrábí každé zvíře pomocí sádrových formiček. Malování a dokončení je ovšem provedeno ručně. Porcelánová stvoření jsou sice odlita za pár minut, než ale porcelánová tělíčka řádně vytuhnou, trvá to i několik dní. Dále se musejí sušit, retušovat, pálit, glazovat, znovu pálit, namalovat platinou i zlatem a na závěr opět vypálit. Suma sumárum, na jedno zvířátko potřebuje designérka měsíc práce.

Letos uplynulo již deset let od chvíle, kdy si od ní zákaznice odnesla první porcelánový náhrdelník. Klientka si tehdy vyžádala na schůzku se šéfem perlové korále s podsvinčaty. Jiná zákaznice si zase u Minky objednala brož s porcelánovou kravkou – ta měla otestovat její potenciální snachu. První perlový náhrdelník s čuníky, který dal kdysi název originální šperkařské kolekci, ale už Martina Klbečková nevlastní. „Líbil se jedné z mých kamarádek, a tak si našel novou majitelku,“ přiznává designérka.

Kromě porcelánu ji zaměstnává povolání učitelky v mateřské škole. „Už na vysoké škole jsem začala pořádat výtvarné a keramické kroužky pro děti a nějak mi to zůstalo. Přináší mi to radost i nervy, zajímavé příhody a v neposlední řadě inspiraci. Ať už mě něco napadne při hledání a vymýšlení úkolů pro děti, anebo mě inspirují některá jejich veledíla,“ pochvaluje si Martina Klbečková.

Vypasené svátky

Právě v této chvíli, jen pár týdnů před Vánoci, má slovenská designérka nejvíc napilno. Zákazníci totiž touží darovat porcelánové zvířecí klenoty pod stromeček, případně nechat pro své blízké vyrobit speciální zvířátko na míru. Pro ty případy Minka vyrábí unikátní sádrové formičky, ladí barvu a dekor zvířectva na přání. Běžné jsou i drobné „plastické operace“, kdy pomocí několika zkušených zásahů dokáže předělat tukana ve vránu či mývala v kočku.

Vánoční shon pravděpodobně Martinu Klbečkovou inspiroval i k vytvoření originální řady porcelánových ozdob. Před pěti lety tak svým zákazníkům poprvé nabídla zlatá prasátka na stromeček – a každý rok jejich řady rozšiřuje. „Naposledy to byli vánoční dinosauři a letos budou i vypasená zvířátka, tak uvidíme, jak se podaří,“ říká s nadšením Minka o nafouknutých zvířecích tělíčkách z porcelánu.

Otázku, kdy se vrhne i na výrobu větších porcelánových výrobků, váz anebo nádobí, zatím nechává designérka nezodpovězenou. „Jdu na to postupně od nejmenšího,“ vysvětluje Martina Klbečková, „od šperků k šálkům, hrnečkům, talířům a setům. Jednou se dopracuji i k těm vázám.“