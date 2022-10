Surrealistická parafráze módního minimalismu. Návrhářka Mulabegovič přestavuje kolekci Sen

Mulabegovič v limitované kolekci Sen pracuje s materiály tradičního českého výrobce Hedva a.s. „Snové“ modely efektně kombinují speciální surrealistický žakárový vzor vyrobený pouze pro tuto kolekci, satén s celoplošným potiskem s dalšími materiály (denim, 3D tyl nebo i lehký softshell). Výsledkem jsou výrazově dokonale propracované modely.

Návrhářka se inspirovala slavnými surrealistickými umělci René Magrittem a Man Rayem. V tomto duchu modely z kolekce Sen rozehrávají interakci různých sfér prožívání reality a působí fascinujícím dojmem, přesto si zachovávají i svoji minimalistickou linii, která je pro značku Mi fashion label typická.

„Poskládala jsem si své vlastní surrealistické obrazy, vzory a zhmotnila v konkrétní formě - oděvu. Surrealisté nebyli jen snílci, ale měli ambici změnit svět. Konání a tvoření začíná sněním. Zdrojem byla touha, sen, vášeň, mysl. Tato inspirace se zrcadlí jak do oděvní kolekce, tak do focení kampaně, tak do vzorů,“ vysvětluje Mulabegovič.