Móda a minimalismus jdou dohromady, učím to i své studenty

Před 10 lety založila Institut módní tvorby, letos napsala knihu o minimalismu. Kdy se ze zrychlené módní branže dostala k poklidnému minimalismu, a jak se jí daří tyto dva světy propojovat?

„K minimalismu mě přivedlo cestování a časté stěhování. Jednou se mi povedlo všechny své věci sbalit do pár Ikea tašek. Nejdřív jsem truchlila, protože jsem si myslela, že jsem chudá, pak jsem si ale uvědomila, jaké štěstí vlastně mám. O měsíc později jsem si sedla a celý svůj příběh sepsala,“ říká Klára Haunerová v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Co bylo hlavním impulsem k sepsání knihy o minimalismu, tedy tématu, kterému jste se do té doby vůbec nevěnovala?

Motivací k sepsání celé knihy o minimalismu byl můj osobní příběh. Ten je zároveň také příběhem dnešní doby, kdy pod nánosem věcí zapomínáme na to nejdůležitější v našem životě – být opravdu šťastný, spokojený a nebýt lhostejný k okolí. A k tomu tolik věcí opravdu nepotřebujeme.

Když jsem se loni touhle dobou stěhovala z nepovedeného vztahu domů, všimla jsem si, jak málo věcí vlastně mám. Truchlila jsem ale jen chvíli, než mi došlo, že je to naopak mé štěstí. Celé vybavení bytu jsem většinou darovala potřebným a zpátky jsem si přivezla pouze pár Ikea tašek a kytku v květináči. O měsíc později jsem si sedla a celý příběh sepsala. A v té chvíli se můj pracovní život rozdělil na dvě zcela samostatná odvětví.

Klára Haunerová Klára Haunerová vystudovala módní návrhářství a později Fashion marketing a management. O poznatky z tohoto oboru se podělila v knize Fashion management (Grada 2019).

Módní byznys studovala mimo jiné v Miláně a Londýně. Po škole začala radit začínajícím módním designérům, jak uspět na trhu. Následně založila vlastní školu, tedy Institut módní tvorby, který vede již desátým rokem v Praze na Vinohradech. Současně se založením Institutu strávila následující léta cestováním po celém světě a to ji přimělo ke změně dosavadního přístupu k životu. Začala se věnovat tématům ekologie, osobního rozvoje a minimalismu.

Lidovky.cz: Do té doby jste se pracovně věnovala pouze vedení Institutu módní tvorby, který jste také založila. Není pro lidi matoucí, že najednou mluvíte o minimalismu?

Někdy slýchávám, že je pro řadu lidí nepochopitelné, jak souvisí móda a minimalismus. Dokonce mi i neznámí lidé volají a řeší se mnou, proč já, holka od módy, tady káži o minimalismu. Ale ačkoliv obě profese odděluji a prezentuji se ve dvou světech, návaznost je tam veliká. Já sama se oblékám minimalisticky, v šatníku mám 4 barvy, které kombinuji velmi snadno.

Když nakupuji, nakupuji s rozmyslem a snažím se podporovat mladé a talentované návrháře, kteří tvoří v mém stylu s myšlenkou udržitelnosti. I móda může být minimalistická, s ohledem na životní prostředí a dokonce správným výběrem oblečení do našich šatníků můžeme pomoci. I já se snažím jít příkladem, ale stále se samozřejmě učím. Je to cesta.

Móda a minimalismus jsou pro mě ale dva světy, které se dají propojit. A učím tomu i své studenty. Budoucí designery se snažím přimět pracovat s rozmyslem a využívat například materiály vyřazené z továren, využívat materiály české výroby a pracovat tak, aby nezůstával zbytečný odpad. Dále studentům vysvětluji, jak funguje módní byznys a jak obrovský nadbytek oblečení je v oběhu. A to celé souvisí s myšlenkou minimalismu a jak se oni sami budou ke své tvorbě v budoucnu stavět.

Lidovky.cz: Co vám zaměření se na minimalistický způsob života přineslo?

Je to styl, jakým momentálně žiji a jak je mi dobře. Když máte méně věcí, zjistíte, že si můžete dovolit více žít. Neutrácíte za všechny ty zbytečnosti, ale skutečně se osvobodíte. Já se díky minimalistickému přístupu cítím především svobodná a šťastná, proto o tom i píši a snažím se motivovat lidi k tomu, aby se zastavili a přemýšleli nad tím, co kupují.

Lidovky.cz: Inspiraci jste tedy čerpala ve svém životě. Kde to celé vlastně začalo?

Nikdy jsem toho moc nevlastnila a mé bohatství spočívá v prožitcích, které si nosím ve své hlavě a na fotografiích. Nemám hypotéku, nemám půjčky ani žádné spoření, zásoby a hodnotné starožitnosti. To vše důležité si nosím sebou ve své hlavě. Teď mi to připadá přirozené, ale byly doby, kdy jsem to tak nevnímala. Mé kamarádky bydlely v krásných bytech, jezdily v pěkných autech, kdy se nemusely obávat, zda dojedou k první křižovatce, aby jim auto nechcíplo tak jako mně, krásně se oblékaly a měly útulně zařízené byty.

Zatímco já, když jsem se vrátila z cest domů, zas tak nic pěkného mě tam nečekalo. Můj osobní život je velmi, řekněme, pestrý. Nevydařené vztahy, neustálé zklamání a návraty domů, stěhování a do toho má největší vášeň cestování. Nemusela jsem jít tedy pro inspiraci daleko, šlo to samo a přirozeně to navázalo na můj dosavadní život.

Lidovky.cz: Najdeme v knize přesný návod, jak si vystačit s málem?

Nejedná se o příručku o tom, jak vést spokojený život, ale díky množství reálných příběhů vás může inspirovat ke změně vašeho přístupu a ukázat vám jiný úhel pohledu. Nikdo vás nebude nutit, abyste šli do extrému a během krátké chvíle se všeho zbavili. Je na vás, co si po přečtení odnesete a jak to reálně využijete ve vašich životech.

Lidovky.cz: Máte nějakou radu pro minimalistické začátečníky?

Není nutné dělat extrémy, ale možná se více zamyslet nad našim jednáním a jestli všechno to, co máme v našich bytech, skutečně používáme a tedy potřebujeme. V knize popisuji i řady metod od českých i zahraničních specialistů na minimalismus, jak tohle celé zjistit. Koníčkem je mi pak šířit myšlenky minimalistického přístupu. Baví mě, jak aktuálně žiji, kdy méně nakupuji hmotné věci a investuji do zážitků. V knize se dozvíte i řadu pohledů mých kamarádů, kteří popsali svou cestu.

Lidovky.cz: Co pro vás teď znamená Institut módní tvorby?

Je to můj splněný sen. Už při studiích jsem měla myšlenku založit si vlastní školu, takovou, aby skutečně poskytovala plnohodnotné vzdělání v oboru. Byla jsem totiž hodně zklamaná z úrovně vzdělání tady v Čechách a když jsem viděla veliké rozdíly mezi školami v zahraničí a u nás, před deseti lety jsem se rozhodla zkusit to udělat po svém. Institut je tedy to, co mě živí a zároveň velmi naplňuje. Od klasického šití pro veřejnost připravujeme pod dohledem špičkových lektorů studenty na profesionální dráhu oděvních designérů i managerů v oblasti módního byznysu a zájem je stále značný.

Lidovky.cz: Plánujete nějakou další knihu?

Aktuálně jsem stále ještě hodně ponořena do této knihy a zvláště teď před Vánoci (rozhovor vznikal v prosinci - pozn. redakce), kdy lidé zapomínají na samotnou podstatu Vánoc, se snažím o to více říkat: „Co blázníte? Tohle jsou svátky pohody a klidu?“ Dělá mi ale radost, že je velký zájem o přednášky a často mě zvou povídat právě o tom, jak se z Vánoc nezbláznit a jak to dělat jinak. Protože ono to jde, jen je důležité vědět jak na to… Je to o tom učinit první krok.

No a s Novým rokem se pouštím do své nové knihy, která by měla vyjít koncem roku 2020 a bude nenápadným pokračováním současné knihy. A téma je zatím pracovně nazvané „Novodobí hrdinové mezi námi“. Momentálně jsem na začátku a vybírám si příběhy hrdinství, o kterých se často ani neví, ale jsou skutečným příkladem hrdinství a lidskosti. To je v dnešním světě velmi potřeba. Méně věcí a více skutků, zážitků.