Olympijskou kolekci ozdobí modrotisk. Navrhne ji česká designérka Zuzana Osako

Má vztah ke sportu, k českým a moravským tradicím i japonské kultuře. Právě proto módní návrhářka a ilustrátorka Zuzana Osako připravuje ve spolupráci s firmou Alpine Pro, která je oficiálním partnerem Českého olympijského týmu, návrhy nástupové kolekce pro olympijské hry v Tokiu 2020.

Zuzana Osako odmalička kreslila a malovala, pak ji začala fascinovat móda. Vysnila si, že se stane návrhářkou, ještě předtím však vyrazila do ciziny jako modelka – to proto, aby se přiblížila zahraničnímu světu módy. Několik let žila a pracovala v Japonsku. Zároveň však má hluboký vztah k tradicím jižní Moravy, odkud pochází.



MODROTISK Nástupová kolekce pro slavnostní ceremoniály her bude obsahovat i prvky zdobené modrotiskem, který je tradiční v Česku i Japonsku a je nově zapsán v seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Do Evropy přišel modrotisk z Číny a právě z Japonska. Technika barvení lněných a pak i bavlněných látek se u nás ujala od 18. století,“ popsala Zuzana Osako. „Vlastnoručně vypěstované a po domácku tkané lny si lidé přinášeli do barvířských dílen, které byly i ve většině menších měst. Lidé v celé naší zemi si tak barvou a vzorem zkrášlovali látky na výrobu všeho potřebného. Modrotisk pronikl postupně do lidových krojů a v některých folklorních regionech se uchoval jako charakteristický krojový prvek, hlavně jako materiál na sukně

„Na slavnostním zahájení nastupuje 206 zemí a my bychom chtěli v Tokiu zaujmout tak, aby to udělalo radost českým fanouškům a náš záměr zároveň pochopili i Japonci. Chceme uctít české i japonské tradice. Přitom je pro nás japonská kultura vzdálená a dost odlišná, takže jsme velmi rádi, že jsme našli návrhářku, která nám pomůže do ní proniknout. Máme tým osobností, které řeší co nejlepší funkčnost sportovní části olympijské kolekce. Zuzana Osako je pro nás členkou týmu expertů z pohledu znalosti Japonska a jeho zvyklostí. Navíc nás nadchla její ohromná chuť do spolupráce,“ řekl Jiří Kejval, předseda ČOV.



Zuzanu Osako nabídka spolupráce na konci letošního jara překvapila. „Přepadla mě obrovská radost a dojetí, jaké jsem v práci ještě nezažila. Patří k tomu i hodně velká dávka nadšení, že se Český olympijský výbor rozhodl do kolekce vložit národní prvky a vlastenecký odkaz a prezentovat se něčím, co je opravdu naše,“ vysvětlila Zuzana Osako.

Podoba a detaily nástupové kolekce pro hry v Tokiu, kterou Zuzana Osako navrhuje ve spolupráci s firmou Alpine Pro, jež je oficiálním partnerem Českého olympijského týmu v oblasti oblečení a obuvi již od roku 2009, se ještě vyvíjejí. Už teď je však jasné, že některé její prvky ozdobí modrotisk, který UNESCO nedávno zařadilo na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.