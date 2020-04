Snubní prsteny od českých designérů na jednom místě. Czechdesign spouští projekt Snoubení

Projekt na podporu lokální designérské scény právě představuje organizace Czechdesign. V Česku tak poprvé vzniká katalog zásnubních a snubních prstenů od lokálních šperkařů jako součást projektu Snoubení.

„Lidé se na nás pravidelně obrací, abychom společně vybrali ideální zásnubní nebo snubní prstýnek od českého šperkaře. Ten proces, na jehož začátku stojí přání zákazníka, už důvěrně známe. Chyběl nám pouze způsob, jak tuto službu odprezentovat a co nejlépe přiblížit, takže vznik katalogu byla jen otázka času. S designéry pracujeme od roku 2003 a projekt je dalším krokem, jak je propojit nejen s širokou veřejností, ale také mezi sebou. Právě to katalog umožňuje. Snoubení by ale nikdy nevzniklo bez našich zákazníků,“ říká o založení projektu Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGNu.

Czechdesign se po loňské výstavě svatebních šperků, která zaznamenala mimořádně pozitivní ohlas, rozhodl projekt rozšířit a jedinečným způsobem podpořit tvorbu lokálních šperkařů.



Katalog na padesáti stránkách představuje výběr téměř stovky originálních prstenů od Nastassie Aleinikavy, studia JA-RA, Kristýny Malované, Věry Novákové, Hany Polívkové, Evy Růžičkové, Adély Schicker, Ondřeje Stáry, Kláry Šípkové a Jana Vlasáka. Kromě samotných prstenů katalog nabízí i příběh a filozofii jednotlivých tvůrců a kompletního průvodce výběrem. Ke koupi je za 190 Kč na e-shopu, v prodejně Czechdesign a u partnerů projektu.