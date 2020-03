Místo počuraného těhotenského testu, dejte partnerovi vajíčko, říká designérka

Česká designérka Kateřina Rýdlová na sebe upozornila teprve před nedávnem menstruačním body, které ženám zmírňuje bolesti. Nyní přichází s těhotenským vajíčkem, které můžete dát partnerovi místo „počůraného“ testu, když mu chcete oznámit radostnou novinu.

Vajíčko Lumen funguje na jednoduchém principu, stačí do něj vložit poziotivní těhotenský test a rozsvítí se. Během devíti měsíců svítí po celou dobu a intenzita světla se zvětšuje.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo vytvořit vajíčko? A k čemu by podle vás mělo sloužit?

Nápad na vajíčko vznikl, když jsem studovala v ateliéru Mariána Karla a Josefa Šafaříka na ČVUT. Zadáním byl produkt, dle našeho uvážení realizovaný z materiálu sklo. Mohli jsme své nápady konzultovat a realizovat na uměleckoprůmyslové škole ve Světlé nad Sázavou a samotnou výrobu si vyzkoušet. Byla to úžasná zkušenost. V té době jsem se již zároveň věnovala vývoji bodýčka, které má pomoci ženám od bolestí při menstruaci a ženská tématika, se tak promítla i v mých dalších projektech a myslím si, že jsem se v této oblasti prozatím našla.

Nápad byl ovlivněn mým osobním životem a obdobím, kdy jsem vysadila hormornální antikoncepci. Měla jsem nepravidelný menstruační cyklus, kupovala jsem si těhotenské testy, abych se ujistila, že nejsem těhotná…Myslím, že mnoho žen zná ten stres spojený se zpožděnou menstruací, v případě, že neplánují potomka… Tato zkušenost mi byla inspirací se naopak zaměřit na ženy, které potomka plánují a doufají, že budou jim vyjde test pozitivní. Tyto ženy si ve více než 80% test schovávají na památku a ukáží jej partnerovi jako ,,důkaz” početí. Vajíčko vzniko s nápadem, tyto emoce umocnit a zachovat. Reagovat na pozitivní test rozsvíčením světla, nového začátku. Vajíčko mělo být objektem, který by ženám, partnerům tento okamžik připomínal. Myšlenka byla založena na symbolice, který nyní plní těhotenský test, ale v novém estetickém hábu.



Lidovky.cz: Z čeho je vyrobené a jakto, že vydrží svítit 9 měsíců?

Vajíčko je vyrobeno ze skla a dobíjecí stanice ze silikonu, zatím se však nejedná o prototyp, ale model. Vydželo by svítit 9 měsíců díky bezdrátovému dobíjení vajíčka z dobíjecí stanice.

Lidovky.cz: Jak vajíčko funguje?

Vajíčko má vybroušenný otvor, do kterého ženy, či pár vloží papírový těhotenský test. Uvnitř vajíčka je elekronika, která rozeznázná, že je test pozitivní a aktivuje tím světlo. Nyní je vajíčko stále ve fázi vývoje a je na nás, co mu ,,naprogramujeme”. Mohlo by měnit nejen intenzitu světla, ale i barvy, mohlo by svitit pouze když jej žena, či partner zvedle z podložky…Těch možností je spousta.

Lidovky.cz: K čemu by vajíčko mělo sloužit?

Prozatím pouze hypotézy, k čemu by mohlo sloužit a nyní sháním těhotné ženy do hloubkových rozhovorů, abych lépe porozumněla jejich potřebám, abych se lépe dokázala navnímat na jejich emoce a podle toho navrhnout, co by jim vajíčko mohlo přinést. Sama jsem zvědavá, jak mě tento výzkum zavede a možná to nakonec nebude vajíčko… Nechme se překvapit.