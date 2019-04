‚Plast si mezi nohy nechce dávat nikdo.‘ Češka vyrobila menstruační kalhotky místo vložek

Menstruace stále ještě není slovo, které by se na veřejnosti skloňovalo často. Linda Šejdová se to rozhodla změnit a protože nebyla spokojená s tím, co trh nabízí, chtěla přijít rovnou s vlastní inovací. Tampony a vložky ji nevyhovovaly, proto vznikly menstruační kalhotky Snuggs.

Lidovky.cz: Jak nápad začít vyvíjet extra tenké menstruační kalhotky vznikl?

Nebyla jsem spokojená s tím, co se nabízí. Nikde ve světě. Nechtěla jsem nosit vložky ani tampony, líbil se mi nápad menstruačních kalhotek, ale nošení? Nic moc, protože látka „šustila“ a kalhotky působily spíše jako plena. Takže se mi líbila idea, ale provedení tak dobré nebylo. Kalhotky byly tlusté a nepohodlné. Konkurence neplánovala expanzi do Evropy a tak jsme začali pracovat na vlastní technologii.

Linda Šejdová, která s nápadem na výrobu menstruačních kalhotek přišla

Lidovky.cz: Z čeho jsou tedy vyrobené vaše kalhotky?

Spojili jsme se s technickou univerzitou a začali jsme vyvíjet materiál, který by byl savý, tenký a prodyšný. Nejvíce se nám osvědčila nanovlákna. Díky nim mají kalhoty v savé vrstvě pouhý jeden nebo jeden a půl milimetru, že je úspěch. Nanovlákna navíc dokážou být prodyšná, ale tekutinu nepustí dál a tudíž vám nikde nic neprosákne.

Lidovky.cz: A vy jste první, kteří přišli s takto tenkou vrstvou?

V Americe je známá značka Thinx, do které investoval například Nike, ale jejich kalhotky jsou ve vrstvě, na které záleží, tlusté a nepohodlné. U dalších konkurentů si představte, že máte na sobě cyklistické kalhotky, zhruba takový máte pocit.

Lidovky.cz: Jak dlouhou dobu jste vyvíjeli kalhotky, které teď držíte v ruce?

Trvalo nám to zhruba rok, vše jsme s univerzitou probírali, zkoušeli a inovovali znovu. Chtěli jsme, aby to bylo opravdu kvalitní a pohodlné prádlo.

Lidovky.cz: Testovala jste to sama na sobě?

To především, ale přibrala jsem také kamarádky a další zájemkyně, aby byl vzorek větší. Dohromady kalhotky testovalo kolem 20 holek.

Lidovky.cz: Přesto se musím zeptat, právě asi proto, že jsou kalhotky tenké jako běžné spodní prádlo, nevzbuzují příliš důvěry – abych to uvedla na pravou míru – máte vyzkoušené, kolik tekutiny pojmou?

Je to kapacita tří tamponů, což je zhruba 10-15 mililitrů.

Lidovky.cz: Což si ale většina žen neumí asi představit…

Pokud má žena slabší či střední menstruaci, měly by ji kalhotky pohodlně vydržet celý den. Já je tak nosím, večer se osprchuji a vezmu si nové. Ale pozor, neměním si je, protože bych naplnila jejich kapacitu, ale čistě proto, abych se cítila pohodlně a čistě po koupeli. Ale jak říkám, každá žena to cítí jinak a každá máme menstruaci jinak silnou. Stojí za to vypozorovat jak a přizpůsobit se tomu. Ženy se silnou menstruací jistě ocení, když si vezmou tampon nebo kalíšek a budou „jištěné“ kalhotkami. Protože, jak všechny víme, tampon může protéci a kalíšek zas přetéci.

Lidovky.cz: Kolik kalhotek je dobré mít?

Počítáme s tím, že si jich každá žena pořídí tak čtyři kusy. Aby měla pocit pohodlí a zároveň pořád neřešila to, jestli má vyprat, nebo nemá.

Lidovky.cz: Když jsme u praní, mohou se kalhotky prát s ostatním prádlem, nebo spíše ručně?

Kalhoty se mohou samozřejmě prát v pračce s ostatním prádlem. Není nutné nějaké speciální zacházení. Dají se prát na 60 stupňů.

Lidovky.cz: Absorpční vrstva je tedy z nanovláken a má jen jednu vrstvu?

Vrstva je dvojitá, důležité je říci, že chystáme trojitou. Vrstva, která absorbuje tekutinu je ze syntetického materiálu, který má úžasné vlastnosti, tekutinu pohltí téměř okamžitě, ale nepustí ji zpět. Je to trochu jako oblečení na sport, v bavlně bychom asi sportovat nechtěli, protože by nás za chvíli studila a byl by nám nepříjemný pocit vlhkosti. Tady je to obdobné, nechceme, aby byla vrstva byť jen trochu vlhká, to je nežádoucí. Musí pohltit tekutinu a nepustit ji zpět.

Lidovky.cz: A jak to funguje při pohybu?

Já kalhotky nosím i na sport, můžete se v nich pohybovat naprosto přirozeně a nestane se, že by „protekly“ a na oblečení by se vám objevila skvrna. I to tento materiál umí. Jsou vhodné i na jakýkoli sport a nestane se, že by se tekutina „uvolnila“.

Lidovky.cz: Jakou mají životnost?

Víme, že mají životnost minimálně 50 pracích cyklů, což odpovídá jednomu až dvěma rokům. Myslíme si ale, že žena je vymění dříve než bude materiál opotřebovaný, protože bude chtít nový kus kvůli pocitu novosti.

Lidovky.cz: Zmínila jste ještě jedno výhodu oproti vložkám a tamponům a tou je ekologická stopa…

Na to narážíme čím dál tím častěji. Mnoho dívek nám říká, že jsou jim kalhotky sympatičtější než vložky nebo tampony, protože jen toho plastového odpadu, kolik každá žena vyprodukuje je opravdu mnoho. Průměrně je to za rok kolem 240 vložek či tamponů. Spočítali jsme také, že jedno balení vložek, ač se to třeba na první pohled nezdá, se rovná čtyřem velkým plastovým taškám. Často nám říkají i mladé maminky, že pleny jsou taky plastové peklo. Je zajímavé, jak si to zrovna ty uvědomují nejvíc, říkají, že doma vidí dvě hory – jednu z plastových plen a druhou z vložek.

Lidovky.cz: Troufám si tvrdit, že v tomto odvětví žádné inovace dlouho neproběhly, takže vaše kalhotky působí jako svěží vánek.

Nic nového se pro ženy neobjevilo asi 80 let, ano vložky jsou tenčí a tampony savější, to je ale celé. Je dobře, že přišel na trh menstruační kalíšek a pak kalhotky. Ať si každá žena vybere to, co je jí nejpohodlnější a z čeho má lepší pocit. Myslím, že vývoj v tomto směru zbrzdilo i to, že se o menstruaci běžně nemluví, pořád je to jakési tabu. Zákaznice si nestěžují, leda tak mezi sebou, média o menstruaci nepíšou. Je to prostě oblast, u které by stálo za to tabu prolomit. Jednou bychom chtěli dělat i sety pro dospívající dívky, které řeší své první menstruace. Ty by jim nejspíše koupila maminka, ale i tak by to byl pokrok. Holky většinou na svojí první menstruaci nevzpomínají jako na něco běžného, ale jako na stav, kdy si mezi nohy musely strčit kus plastu, který jim byl nepříjemný a ve škole se bály cvičit, aby se jim náhodou neudělal někde flíček. A nebo aby se nemusely převlékat.

Lidovky.cz: Kde se vaše kalhotky vyrábí?

Šije je pro nás jedna česká firma. Zatím pouze v černé barvě, přemýšleli jsme i o jiných barvách, konkurence je dělá i celé bílé, což si zatím tedy představit neumíme, ale může být jednou všechno.

Lidovky.cz: A v jaké fázi jste teď? Už kalhotky prodáváte?

Nyní je prodáváme za zaváděcí cenu, aby si je mohly ženy vyzkoušet. I proto, abychom získali od žen zpětnou vazbu. Byli bychom strašně rádi, kdyby nám dali vědět, jak se jim kalhotky nosí a tak dále. A prodáváme zatím v Česku. V Evropě zatím není konkurence. Největší firmou je americká značka Thinx, pak je jedna v Kanadě a Austrálii. To jsou tři největší firmy, které kalhotky vyrábí. Tím, že v Evropě žádný velký konkurent není, vkládáme do těch našich velké naděje. Chtěli bychom je uvést v Londýně a pak v Berlíně. Chtěli bychom být evropská firma.