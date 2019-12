Menstruační kalhotky. Jak zvládnout periodu pohodlně a ekologicky?

Ve světě ženské hygieny je to revoluce. Linda Šejdová (23) a Tomáš Zahradník (24), spoluzakladatelé značky Snuggs, vyrábějí první dámské absorpční kalhotky v Česku. Periodu s nimi lze zvládnout ekologicky, bez použití jakýchkoli dalších hygienických pomůcek.

Ve Spojených státech se menstruační kalhotky vyrábějí od roku 2014 pod názvem Thinx. Následovala je značka Dear Kate, kanadská Lunapads či britská Wuka. Všechny spojují funkční vlastnosti, díky kterým mohou zcela nahradit vložky, tampony či kalíšky. V Česku se do výroby inovativního dámského prádla pustila dvojice kolegů a přátel Linda Šejdová s Tomášem Zahradníkem.



Vývoj menstruačních kalhotek odstartovali loni a během prvních měsíců se museli kvůli vysoké poptávce ze strany zvědavých zákaznic rychle otáčet. Během prvního roku prodali tisíce kusů inovativního spodního prádla. Stačila kombinace několika příspěvků na sociálních sítích, a zájem žen o novinku, která na českém trhu zatím chyběla nebo byl její nákup u zahraničních výrobců příliš drahý, vyvolal lavinu.



„Nikdo nečekal, že by se v odvětví dámské hygieny mohl objevit nový produkt,“ vysvětluje si Tomáš Zahradník důvod, proč menstruační kalhotky přitahují pozornost zákaznic. „Lidé jsou zvyklí, že výrobci přijdou maximálně s tenčí vložkou,“ doplňuje ho kolegyně Linda Šejdová. „Menstruace je ve společnosti stále tabu. O menstruaci se nemluví. Nemluví o ní ženy mezi sebou, natož s muži. Perioda je vnímána jako něco divného. My tohle téma detabuizujeme.“

Na český trh tak přicházejí s novým produktem v době, kdy se v odvětví hygienických potřeb diskutuje o tamponech nebělených chlorem, o kalíšcích ze silikonu a dalších alternativách jako menstruačních houbách a látkových vložkách. Funkční kalhotky ale mají tu výhodu, že při jejich použití nevzniká žádný odpad. „Pro mladé holky a mladé maminky je ekologie velké téma. Nechtějí spotřebovávat vložky a tampony ve velkém,“ upřesňuje Linda Šejdová nálady dnešních spotřebitelek.

S Tomášem se Linda seznámila během práce na jiných projektech. Společně prošli několika startupy, jako je mobilní služba Liftago, nástroj pro produktový management Productboard či sdílení bicyklů Rekola. „Řekli jsme si, že pro nás přece jen bude lepší pracovat,“ vysvětluje Linda, proč na vysoké škole nevydržel ani jeden z nich déle než semestr. „Chtěli jsme co nejrychleji získat zkušenosti, abychom mohli rozjet něco vlastního.“

Klidně celý den

Když se jí pak dostaly do rukou menstruační kalhotky od americké značky Thinx, chtěla nový hygienický produkt přeprodávat v Česku. Američané ji ale tehdy odmítli, neboť neměli o expanzi do Evropy zájem. Linda se proto svěřila Tomášovi s nápadem začít výrobu vlastních menstruačních kalhotek v Česku - a s rozjezdem dlouho neváhali. „U konkurenčních kalhotek jsem nebyla spokojená s materiálem. Byl přece jen trochu tlustý, a při nošení dokonce šustil. Spojili jsme se tedy s experty na textilie a nanovlákna a začali vhodný materiál vyvíjet společně,“ vzpomíná Linda na začátky Snuggs.

Výsledek se skládá z celkem tří vrstev inovativních textilií. Na každé z nich přitom pracoval tým českých expertů specializujících se na tvorbu funkčních materiálů. Samotná vlákna se též vyrábějí v České republice. „Vrchní vrstva má za cíl tekutinu rychle nasát, druhá tekutinu zadrží. Nanovlákna zajistí, aby krev neprotekla,“ vysvětluje Tomáš a jako důkaz nalije na klín kalhotek lžičku vody. „Tato vrstva je navíc paropropustná. Je tedy vzdušná a při nošení nezapáchá,“ doplňuje ho Linda.

Kalhotky Snuggs, které se v Česku nejen vymýšlejí, ale i šijí, mají kapacitu dvou až tří tamponů. Určeny jsou tedy na lehkou až středně silnou menstruaci či jako pojistka při používání kalíšku nebo běžného tamponu, při jejichž nošení ženy stejně používají slipové vložky. Inovativní prádlo, jehož cena začíná na 749 korunách za kus, je prý možné nosit klidně po celý den.

Po použití jej stačí propláchnout ve vodě a vyprat v pračce. „Lze je prát spolu s běžným prádlem. Ostatním kusům oděvu se přitom nic nestane. Prát je můžete na 40 stupňů za použití běžného, nejlépe tekutého prášku,“ vysvětluje Linda. Vydržet by měly až padesát pracích cyklů, tedy asi dva roky nošení, než se sníží vlastnosti vláken ve funkčních vrstvách.

Nechceme ošklivé kalhotky

První zákaznice si prý pochvalují, že se v absorpčním prádle cítí přirozeněji, neboť nemusejí myslet na pravidelnou výměnu tamponu ani vložky. Letos v říjnu Linda s Tomášem dokončili práci na kalhotkách s vysokou absorpcí pro velmi silnou menstruaci, tím ovšem jejich vyhlídky na rozšiřování sortimentu ani zdaleka nekončí.

„Teď se budeme zaobírat i designem. Nechceme, aby ženy nosily ošklivé kalhotky, ale aby na sobě měly něco hezkého, v čem se budou cítit dobře. Plánujeme tedy různé druhy střihů i barev,“ prozrazuje růst portfolia Linda.



Kromě designově nápaditějších střihů s Tomášem plánují vyrazit s českými menstruačními kalhotkami nejen do běžných drogerií, ale i mimo tuzemský trh. „Naším cílem je co nejdříve expandovat do zahraničí. Chceme využít toho, že v Evropě není mnoho silné konkurence. Jedná se zatím jen o malé lokální startupy. V tom je velký potenciál.“