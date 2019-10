Studentka chce ženy osvobodit od menstruačních bolestí. Pomoci má speciální body

Bolestivou menstruací trpí až polovina žen, bolesti jsou to nepříjemné a většinou bývá jediným pomocníkem prášek na bolest. Toho si všimla i studentka Kateřina Rýdlová a přemýšlela, jak ženám od bolesti ulevit jinak. A výsledek? Body, které prohřívá oblast břicha. „Body prohřívá bolestivé oblasti podbříšku a beder. V podstatě funguje podobně jako elektronická dečka, ale v nositelné alternativě a bez drátků. Sedět totiž s dečkou doma na gauči je podstatně jiné, než ji používat v kanceláři,“ říká v rozhovoru.





Lidovky.cz: Kdy jste se poprvé zamyslela nad tím, že není správné polykat každý měsíc prášky proti bolestivé menstruaci?

Asi pokaždé, když jsem vyloupávala ten růžový prášek z platíčka.

Lidovky.cz: Co je příčinou bolestivé menstruace?

Bolesti při menstruaci je velice komplexní téma, na které by určitě lépe odpověděl odborník. Důležité je základní rozdělení na primární dysmenoreu a sekundární dysmenoreu. Primární dysmenorea je bolest, jejíž příčina není vyvolána gynekologickou poruchou. Je to bolest, kterou způsobují svalové stahy v děloze. Sekundární dysmenorea je bolest způsobena gynekologickým onemocněním.

Ráda bych k tomu řekla i svůj názor - a to především k bolesti, která není způsobena gynekologickým onemocněním. Myslím, že v první řadě je to o vnímání menstruačního cyklu jako celku. Mě otevřelo oči moje tělo. Několik let jsem užívala hormonální antikoncepci, po vysazení se začaly dít věci. Vlastně můžu říct, že to byl takový spouštěč Body Moody projektu. Dříve jsem menstruační cyklus vnímala pouze jako tři týdny ,,klidu“ a pár dní bolesti, náladovosti a únavy. Nevnímala jsem nic mezi tím. Nyní můžu skoro po dvou letech říci, jaký obrovský vliv na bolestivou menstruaci má celý cyklus, ve kterém se odráží životní styl. Zejména strava, stres, spánek a odpočinek. Pokud jste celý měsíc ve stresu s nedostatkem odpočinku, nemůžeme se divit, že je tělo v křeči. Je to opravdu rozsáhlé téma a není pouze jedno řešení, jak od bolestivé menstruaci ulevit.

kde si body prohlédnout? Módní novinky představí na Life is Fashion jak návrháři, tak příznivci slow fashion komunity. Odpolední networking ve středu 23. října v Institutu módní tvorby se ponese v duchu přednášek, praktických ukázek a představování jednotlivých návrhářů. Kateřinu Rydlová zde představí své body proti bolestivé menstruaci. Dále si budete moct prohlédnout ortopedickou obuv z recyklovaných materiálů Sabina Rich Shoes, nové modely Pavla Berkyho a další. Celým večerem provází moderátorka Žaneta Muchová.



Lidovky.cz: Jak pomáhá vaše body? Jak funguje?

Body prohřívá bolestivé oblasti podbříšku a beder. V podstatě funguje podobně jako elektronická dečka, ale v nositelné alternativě a bez drátků. Sedět totiž s dečkou doma na gauči je podstatně jiné, než ji používat v kanceláři. Bodýčko je vyšité stříbrnými nitěmi, které hřejí po připojení k baterii, která se umísťuje do postranní kapsičky na boku bodýčka. Je to pohodlné a nikdo si ničeho nevšimne, i když budete třeba na schůzce. Teplo uvolňuje stažené svaly i pomáhá psychicky.

Lidovky.cz: O kolik se bolest nošením body zmenší?

Jak jsem již řekla v úvodní otázce, řešení bolestivé menstruace je komplexní téma a bodýčko je jednou z alternativ, která může pomoci. Nemohu zaručit, že si žena obleče body a bolest ihned ustane. Body připravujeme k uživatelskému testování, které nám nejlépe přiblíží, jak se ženy při používání bodýčka cítí, jak se úleva projevuje.

Lidovky.cz: Může se stát, že o menstruaci ani nebude žena vědět?Myslím, si, že není cílem, aby žena o menstruaci nevěděla, cílem je snížit bolest a dopřát žene komfort, ať už jsou kdekoliv, třeba pomocí tepla.

Lidovky.cz: Co se v těle při menstruačním cyklu mění, že není schopno „řídit“ si teplotu samo?

Bodýčko vyhřívá oblasti podbříšku a beder na 45 až skoro 50 stupňů. Tělo si dokáže teplotu regulovat v rámci pár stupňů a to na uvolnění staženého svalstva nestačí. Můžeme si však jít zaběhat, či zacvičit a svaly uvolnit i dalšími způsoby. Pokud se však žena nachází v kanceláři a chce tělo prohřát, možnosti jsou omezené.

Lidovky.cz: Kdy se ženy mohou těšit na první kousek?

To záleží na mnoha okolnostech, ale doufám, že do roka.

Lidovky.cz: Půjde do prodeje? Jaká bude cena?

Budu se snažit udělat vše proto, aby se mohlo sériově vyrábět. Pokud bychom se s cenou body basic + baterie dostali okolo 2500 korun, byla bych ráda. U dalších bodýček, která by byla ,,limitovaná“ by cena rostla.

Lidovky.cz: Jak budete na výrobu shánět peníze?

Doposud byl vývoj financován z grantového programu TAČR v rámci ČVUT. Nyní jsme ve fázi, kdy bychom chtěli oslovit investory.

Lidovky.cz: Kolik žen už ho vyzkoušelo a u kolika fungovalo?

Nyní máme za sebou především vývoj vodivých drah a toho, jak to bude fungovat, v jakých místech budeme vyhřívat a na kolik stupňů, vše se testovalo prozatím postupně a primárně na mě. Nyní připravujeme testování na respondentkách a předpokládám, že dojde ještě k úpravám konceptu a ještě několika iteracím testování vzápětí, než dojdeme k prototypu.

Lidovky.cz: Z jakých je materiálů a kde se bude šít? Je to pro vás důležité?

Základem všech bodýček je stříbro, které je nejen antibakteriální, ale je vodičem - tudíž po připojení ke zdroji energie hřeje. V bodýčku jsou části vyšité stříbrnou nití a v budoucnu budeme pracovat s úpletem s poměrem stříbra. Jako základový materiál používáme materiály na těle co nejpříjemnější, savé a zároveň prodyšné. Konkrétně modal, bambus, merino a bavlnu.

Lidovky.cz: Pod jakou značkou budete body prodávat? A jaké máte ambice?

Body jsem pojmenovala Moody, body heating system a pod značkou Moody bych jej i chtěla také prodávat. Moji ambicí jsou spojené uživatelky. Do budoucna bych chtěla rozšířit aplikaci hřejivé textilie i na jiné pomůcky, zejména v oblasti zdravotnictví.