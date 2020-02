‚Revoluce‘ ve Skotsku. Stát bude poskytovat ženám tampony a vložky zdarma

EDINBURG/PRAHA Skotsko jako první země na světě poskytne všem ženám dámské hygienické potřeby zdarma. Skotský parlament v úterý schválil zákon, který umožní ženám v lékárnách a komunitních centrech získat tampony a vložky bez placení.

„Jde o jednoznačný milník, který normalizoval menstruaci ve Skotsku a vyslal opravdový signál lidem v této zemi, že tento parlament bere rovnost opravdu vážně,“ uvedla podle agentury Reuters během parlamentní debaty předkladatelka zákona Monica Lennonová.



Zákon o volném poskytování menstruačních produktů ve Skotku prošel prvním čtením bez jakýchkoliv hlasů proti návrhu. Legislativní návrh tak v budoucnosti uvalí na skotskou vládu povinnost poskytnout hygienické potřeby „komukoliv, kdo je potřebuje“.

„Jak je možné, že v roce 2020 nejsou produkty pro periodu považované za nutnost? Není přijatelné, abychom byly finančně penalizovány za přirozenou funkci lidského těla,“ sdělila v rozpravě poslankyně Alison Johnstoneová.

Podle informací agentury Reuters by volný přístup k tampónům a vložkám měl skotskou vládu ročně vyjít na přibližně 24,1 milionu liber, tedy přibližně 724 milionů korun. Až vstoupí zákon v platnost, budou rozdávány v komunitních centrech a lékárnách.

Řada politiků včetně skotských ministrů však varovala, že je potřeba ještě „odvést velké množství práce“, aby byl zákon vykonavatelný a udržitelný, informovala BBC. Vláda dokonce původně nechtěla návrh zákona podpořit, ale nakonec podlehla tlaku aktivistů. Ministryně komunit Aileen Campbellová však upozornila, že náklady jsou v zákoně silně podhodnocené.

Na školách již zdarma dlouho

Skotsko je v otázce zajištění dámských hygienických potřeb napřed oproti všem ostatním státům. V roce 2018 například skotský parlament přijal zákon, který zajistil volný přístup k vložkám na základní a středních školách i univerzitách. Ročně je ze státního rozpočtu již teď vymezeno kolem 5 milionů liber na toto zboží.

Zároveň na školách probíhají workshopy na téma menstruační chudoby. „Znamená to, že si dívka nemůže finančně dovolit hygienické výrobky,“ vysvětlila pro BBC Scotland jedna z žaček. „Může to vést až k tomu, že dívky pět dní v měsíci nechodí do školy a dokonce ani nevychází z domu,“ dodala. Podle průzkumu společnosti Young Scot si téměř každá čtvrtá dívka ve Skotsku nemůže tampóny či vložky dovolit.

Ve Spojeném království v současnosti platí 5procentní daň na hygienické potřeby, přestože ji již před několika lety chtěla zrušit vláda Davida Camerona. Podle tehdejšího vyjádření administrativy ale nešlo daň zrušit kvůli nařízení Evropské unie, které nastavuje určitou daňovou zátěž pro některé produkty. Vláda v roce 2016 oznámila, že ji alespoň sníží. Nakonec na tento krok však nedošlo.